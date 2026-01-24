Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura: "Un consenso no vende tanto como una crispación, pero es mucho más útil"

Tras casi dos décadas como alcalde de Valencia del Mombuey y una trayectoria consolidada en el PP de Badajoz, asume la Presidencia de la Cámara en un momento marcado por la fragmentación parlamentaria y la negociación de la investidura de María Guardiola. Elegido en segunda votación tras el choque entre PP y Vox, reivindica el papel arbitral de la Mesa y apela a la responsabilidad de los 65 diputados para centrar el debate político en Extremadura.

Es la segunda autoridad política de Extremadura. ¿Cómo asume esta responsabilidad y qué límites se marca en sus funciones?

La asumo con mucho orgullo y me marco como objetivo que esta sea una legislatura de consenso donde los parlamentarios hablen y se decida en la Asamblea de Extremadura lo mejor para nuestra tierra. También de la mano de abrir la institución, que sea conocida por todos los extremeños y que aquí encuentren su casa.

¿Compatibilizará el cargo de alcalde y presidente de la Cámara?

De momento sí, porque esto ha sido una situación sobrevenida. Luego ya iré tomando decisiones, pero dejando a mi ayuntamiento ya preparado también, porque yo tengo un compromiso con los ciudadanos de mi municipio. Poquito a poco y con calma se tomarán las decisiones oportunas.

Dice que ha sido algo «sobrevenido», pero usted ya era vicepresidente de la Mesa. ¿No lo esperaba?

No estaba en mis planes cuando me presenté a las elecciones autonómicas acabar siendo presidente de la Asamblea. Las circunstancias nos han traído hasta aquí y estoy muy contento con esta nueva responsabilidad, pero no era una cosa que yo tuviera planificada.

Javier Cintas

En un parlamento cada vez más polarizado, ¿cómo se puede ejercer la neutralidad de la Mesa sin condicionar el debate político?

Pues siendo justo, y para eso hay unas normas. Entre ellas el cumplimiento escrupuloso del Reglamento de la Asamblea.

¿Le preocupa que en esta legislatura el Reglamento pueda convertirse en un instrumento de bloqueo o ventaja entre grupos?

El Reglamento que tenemos es el que han marcado los partidos políticos. A lo mejor necesita una pequeña adaptación y hay que trabajar también en ver ciertas cosas que podríamos cambiar porque son muy ambiguas. La ley no puede quedar a criterio del que la lea.

«Confío en que haya acuerdo para la investidura y haré todo lo posible para ayudar a que así sea»

¿A qué se está refiriendo?

No, pues ciertos artículos que dejan muchas puertas abiertas. No son grandes cosas, pero dan lugar a la interpretación de cada uno y un Reglamento no puede estar abierto a la interpretación. Esos matices sí que a lo mejor podemos ir viéndolos poquito a poco.

¿Sería el caso de la polémica que se dio tras la convocatoria de elecciones en torno a la duración de la legislatura actual?

Por ejemplo. Es una cosa que no deja el Reglamento claro: tiene una ley superior, que es el Estatuto de Autonomía, que sí lo hace. Pues entonces, adaptar el Reglamento al Estatuto , puesto que está por debajo en rango de ley.

¿Qué clima se ha encontrado entre los grupos parlamentarios tras su elección?

Aún no he hablado con ellos porque los grupos parlamentarios todavía no se han conformado, tienen de plazo hasta el próximo martes para presentar los escritos a la Mesa. Luego iniciaré una ronda de contactos para, no solo como marca nuestro Reglamento proponer candidato o candidata a la Junta de Extremadura, sino también para hablar del funcionamiento diario y de cómo va a ser el desarrollo de nuestras relaciones en esta legislatura que acaba de comenzar.

«El Reglamento necesita ajustes: ciertos artículos dejan muchas puertas abiertas»

Hablaba antes de consenso. En una Asamblea sin mayorías amplias, ¿qué papel debe jugar la Mesa para evitar el bloqueo político?

Pues la Mesa tiene que ayudar a que a los grupos hablen. Yo creo que todos, los 65 diputados y diputadas que se sientan en la Asamblea de Extremadura quieren lo mejor para nuestra tierra. Hay que sentarse, hablarlo y llevarlo a cabo.

Lo primero que tenemos por delante es la investidura. ¿Hasta dónde considera que puede llegar el margen de acuerdo y qué papel le corresponde jugar a usted?

El presidente tiene que escuchar a todos los grupos parlamentarios, ver qué líneas marcan y luego ya son ellos que tienen que llegar a acuerdos. En el momento en que yo entienda que podemos irnos a una investidura, pues convocaré tal y como marca el Reglamento y celebraremos el pleno.

¿Confía en que haya acuerdo?

Sí, yo creo y confío en que haya acuerdo porque, repito: todos queremos lo mismo. De diferente manera, pero eso es puntualizar. Si nos centramos realmente en lo que nos une más que en lo que nos separa, ese acuerdo puede llegar.

Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Si se abre la puerta a la repetición electoral, ¿se plantearía en actuar de mediador?

Bueno, el presidente de la Asamblea no tiene el papel de mediador en los acuerdos a los que lleguen los grupos parlamentarios, pero que sí haré lo posible para escucharlos y atenderlos a todos e intentar, dentro de lo que esté en mi mano y sin incumplir mis funciones, ayudar a que haya acuerdo.

Tras los 10 años de Blanca Martín al frente de esta presidencia, ¿qué cree que se ha echado en falta en la gestión y qué le gustaría hacer de otra manera?

La presidencia de Blanca Martín no ha sido una mala presidencia para la Asamblea de Extremadura. Hay que seguir avanzando en la apertura de puertas para toda la ciudadanía, pero tampoco va a ser un cambio absoluto porque no creo que la Asamblea de Extremadura estuviera funcionando mal.

¿Cuál será la primera medida del nuevo presidente?

Ya la he llevado a cabo: el primer día tras mi toma de posesión me reuní con todos los trabajadores de la casa para conocer sus ideas y necesidades, porque para mí sí que es importante eso: ellos tienen un papel fundamental para que la Asamblea de Extremadura funcione.

Vox ha puesto sobre la mesa una reducción del número de diputados. Aquí en Extremadura no es un debate nuevo, ya José Antonio Monago también lo planteó. ¿Qué opina al respecto?

Es una cosa que deben decidir los grupos, se necesita una mayoría de 39 diputados votando a favor. Esta legislatura va a ser de 65 diputados, obviamente, porque ya se han celebrado las elecciones, y para la siguiente legislatura pues lo que decida la Cámara es lo que habrá. Mi opinión personal, pues es que a lo mejor no tenemos que ir ni a máximos ni a mínimos. Es una cifra que se puede hablar, poniendo los pros y los contras encima de la mesa. ¿Por qué 33 y no 45 o 50? Lo que está claro es que a menos diputados, más difícil para los grupos pequeños entrar.

«No habrá un cambio absoluto en la casa:creo que la de Blanca Martín ha sido una buena presidencia»

Existe la sensación en la ciudadanía de que los debates parlamentarios siguen anclados en el esquema del pasado. ¿Cómo puede la Asamblea modernizar su forma de debatir sin perder rigor?

La Asamblea es un parlamento y yo creo que la forma de debatir es la correcta. Ahora, hay que ver cómo nos acercamos a la sociedad. Porque parece que un parlamento, o en nuestro caso la Asamblea, son 65 diputados y diputadas hablando cada uno de lo que le viene en gana, muchas veces sin centrarse en los debates o en temas más bien nacionales que autonómicos. Yo no puedo guiar lo que tiene que decir cada diputado, pero sería mucho más productivo si la mayoría de los debates se centraran en Extremadura. Porque cada uno tenemos que saber dónde estamos. Y nosotros somos la Asamblea de Extremadura y representamos a los extremeños. Que hay otra política ahí fuera, la política nacional, ya, pero para eso están el Congreso de los Diputados, el Senado. A nosotros nos han elegido para hablar de Extremadura y es donde nos tenemos que centrar y dirigirnos.

MERIDA. MANUEL NAHARRO. PRESIDENTE MESA ASAMBLEA DE EXTREMADURA / Javier Cintas

El nivel de crispación que alcanzó en la anterior legislatura tampoco ayuda. ¿Espera que los grupos rebajen un poco el tono?

Todos debemos entender que la crispación no ayuda absolutamente a nada ni a nadie. De hecho, a los únicos que perjudica es a lo que nos dedicamos a la política, que ahí fuera nos ven en vez de como personas que venimos aquí para ayudar, a hacerlo para reñir y discutir entre nosotros, a ver quién gana más insultando o metiéndose en la vida privada de los rivales. Tenemos que pensar todos a qué camino nos lleva esto.

¿Cree que la Asamblea está conectada actualmente con los problemas de los extremeños?

Sí, pero a lo mejor no comunicamos bien lo que estamos debatiendo. Un consenso no vende lo mismo que una crispación. Entonces, muchas veces amplificamos la crispación, en lo que no estamos de acuerdo, y dejamos un poco de lado en lo que estamos de acuerdo. Mejorarlo es difícil. Depende de los diputados, depende de los medios de comunicación y también depende de la sociedad en general, como se demuestra en el poder de las redes sociales: comentamos las noticias que más desencuentro generan.

Al final de la legislatura, ¿qué le gustaría que se dijera de su presidencia?

Sobre todo que ha sido una presidencia cercana, porque así me considero. Una presidencia conciliadora, porque me considero una persona de consenso, y una presidencia pues que haya servido para mejorar, aunque sea un poquito, la vida de los extremeños.