Más de 4.600 extremeños ante las oposiciones a celador del SES: "Es mucha gente para tan pocas plazas"

La lluvia y los nervios han marcado la mañana de este domingo en los campus universitarios de la región, convertidos en escenario de las oposiciones con mayor participación del año dentro de la actual oferta pública de empleo del Servicio Extreneño de Salud. Se trata del examen para optar a una de las 170 plazas de celador, celebrado de forma simultánea en Cáceres, Mérida y Badajoz.

Es el segundo celebrado este año dentro del SES, tras la realización del de Pinche el pasado domingo y para el que estaban llamados 2.500 aspirantes. Estas han sido las oposiciones con mayor cantidad de aspirantes inscritos, que superaban los nueve mil, aunque finalmente han sido alrededor de 4.608 los que se han presentado, según los datos de la secretaría del tribunal: 4.253 aspirantes por el turno libre, 346 por el cupo de discapacidad y nueve por promoción interna. La magnitud de la convocatoria ha obligado a la Administración regional a desplegar un amplio dispositivo con 13 sedes repartidas entre los campus universitarios de las tres ciudades.

En Cáceres han acudido a la prueba el 58% de las personas convocadas, se han abierto siete facultades, 63 aulas y han participado alrededor de 200 colaboradores. Desde primera hora de la mañana, los accesos al campus universitario han registrado algo de congestión de tráfico debido a la llegada escalonada de opositores, aunque la circulación ha discurrido con normalidad. El elevado número de inscritos ha obligado a habilitar hasta siete sedes en el campus de la capital cacereña.

"Quiero luchar"

En la Escuela Politécnica aguardaba bajo el techo de la entrada a la facultad Maricarmen Carrasco. No era su primera vez. "Es, por lo menos, la cuarta", ha explicado. A sus 58 años, trabaja en el Hospital Universitario de Cáceres, donde tiene una interinidad, y asegura que su motivación va más allá de la estabilidad laboral. "Después de tantos años quiero luchar por sacar la plaza. Es por amor propio", ha señalado.

El ambiente previo al examen ha sido el habitual en este tipo de convocatorias. Gema Baños, cacereña, resume la sensación general con una frase repetida entre muchos opositores: "Es mucha gente para tan pocas plazas". Contaba que lleva 14 años trabajando en una residencia privada y actualmente se encuentra de baja por maternidad. Tras dar a luz recientemente, ha decidido presentarse para intentar mejorar su calidad de vida. "Ahora tengo al niño y mi puesto de trabajo está en un pueblo, así que quería probar suerte", ha explicado.

La jornada ha transcurrido sin incidencias en la región. Para el desarrollo de la prueba se han habilitado un total de 150 aulas y un dispositivo humano que ha contado con alrededor de 400 colaboradores. El examen, con una duración de 85 minutos, ha concluido en torno a las 11.25 horas a nivel general, con adaptaciones horarias en los casos previstos, según ha confirmado la secretaria del tribunal extremeño, Montaña Macías.

En Mérida

En Mérida, de los más de 560 aspirantes convocados se ha presentado alrededor del 65%, que procedían tanto de la capital extremeña como de distintos municipios cercanos y que se han dado cita en el edificio Antonio Castillo Martínez del campus universitario. Desde primera hora de la mañana, el movimiento de vehículos y aspirantes era evidente en la barriada de la Zona Sur. Entre los opositores se mezclaban la tensión y la ilusión ante el inicio del examen y eran minoría quienes apuraban los últimos minutos repasando alguna parte del temario.

Lucía Lorenzo, vecina de La Nava de Santiago, se ha presentado por cuarta vez a estas oposiciones y reconocía los nervios del momento. Tras haber aprobado convocatorias anteriores sin lograr plaza, encaraba el examen con la esperanza de mejorar su nota y alcanzar la estabilidad laboral que busca, mientras compagina el estudio con otros quehaceres.

También acudía desde Calamonte Clara Álvarez, que ya se ha presentado a los mismos procesos selectivos en Extremadura y en otras comunidades. Compatibiliza el estudio con un empleo y asumía la prueba como el resultado del esfuerzo realizado, pese a la presión propia de una jornada decisiva.

En Badajoz

La capital pacense ha sido la que ha registrado menor asistencia de la prevista: de las 4.465 personas que estaban llamadas han acudido en torno al 43%. Desde las 8.00 de la mañana, el campus de la Universidad de Extremadura en Badajoz comenzaba a llenarse de opositores. La gran afluencia ha hecho que se generara una gran congestión de tráfico en la avenida de Elvas.

Nervios, responsabilidad y sacrificio se han mezclado en un momento clave para la vida profesional de los aspirantes, que se han congregado a las puertas de los siete edificios habilitados. En uno de ellos estaba Rafaela Asensio, que tiene 61 años y es celadora desde hace más de 15 años con distintos contratos e interinidades. Es su sexta oposición a este puesto y relataba que "el camino hasta aquí ha sido a base de esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo". Se ha presentado junto a sus dos hijas, que realizaban la prueba en otro de los edificios. Para ella, conseguir plaza sería un broche de oro a su vida laboral: "Con mi edad sería fenomenal, sino pues se seguirá intentando. Aunque espero no dejar de trabajar".

A las 9.15 horas abrieron las puertas, al tiempo que los más de 250 colaboradores han ido guiando y dando acceso a los opositores, que con DNI en mano y visiblemente nerviosos, iban ocupando sus asientos. Una de las colaboradoras ha consultado al tribunal pacense una situación peculiar: "Hay una señora en mi aula que está en el sistema VioGen y no puede apagar su teléfono por la geolocalización", ha explicado. La presidenta del tribunal y su equipo han resuelto que en su caso no se podía apagar el móvil y que la solución era guardarlo en su bolso, sin tener acceso a él. Los pasillos se han vaciado minutos antes de las 10.00 sin más incidencias que los tradicionales rezagados.

Con el examen ya concluido, la suerte está echada: las puertas de las aulas se han cerrado y los aspirantes salen con un peso menos tras intentar demostrar, en apenas 85 minutos, todo el esfuerzo acumulado.