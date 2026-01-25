Los ayuntamientos extremeños podrán recibir hasta 200.000 euros para mejorar colegios públicos

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la convocatoria de subvenciones para obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras educativas, dirigidas a entidades locales de la región.

La convocatoria, de carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con 20,7 millones de euros, repartidos entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028. Las ayudas están destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores para la mejora de centros de educación infantil (segundo ciclo) y primaria, con importes que oscilan entre 30.000 y 200.000 euros por beneficiario.

Según la Junta, estas subvenciones buscan fomentar la eficiencia energética en colegios públicos, acelerar la renovación de las instalaciones, avanzar en la descarbonización y reducir el consumo energético, con el objetivo de modernizar los centros y hacerlos más sostenibles.

Las actuaciones subvencionables incluyen mejoras en la envolvente térmica, sistemas de iluminación y calefacción eficientes, sustitución de calderas por climatización aerotérmica e instalación de energías renovables. Las ayudas están cofinanciadas con fondos Feder y cubrirán hasta el 80 % del coste del proyecto. El plazo para presentar solicitudes será de cuatro meses y las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2028.