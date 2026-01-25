Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

Extremadura quiere llevar sus vinos a nuevos mercados internacionales

El reparto de fondos estatales y europeos permitirá desarrollar programas de promoción en terceros países

Jóvenes en una cata de vino.

Jóvenes en una cata de vino. / El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado esta semana el reparto territorial de 46,6 millones de euros entre las comunidades autónomas para programas de promoción del vino en mercados de terceros países durante el año 2027. La reunión, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha celebrado por videoconferencia y ha contado con la participación de representantes autonómicos, entre ellos los de Extremadura, que también se beneficiará de estos fondos destinados a reforzar la presencia exterior del sector vitivinícola.

Fondos Europeos

El presupuesto total disponible para estas actuaciones asciende a 55,6 millones de euros, dentro de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), financiado con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA). Según ha explicado el ministro, las comunidades han solicitado ayudas por debajo del máximo previsto y la subvención actual alcanza hasta el 50%, aunque Planas ha planteado elevarla al 60% aprovechando la futura modificación del reglamento europeo incluida en el denominado paquete vino, aún pendiente de aprobación.

Papel relevante

Estos programas tienen como objetivo impulsar la internacionalización de los vinos españoles, consolidar nuevos mercados y mejorar su competitividad frente a otros países productores, una línea de actuación de especial interés para Extremadura, donde el sector vitivinícola desempeña un papel relevante en el tejido agroalimentario y exportador. La distribución de los fondos se ha realizado en función de las solicitudes presentadas por cada comunidad autónoma y permitirá desarrollar acciones de promoción adaptadas a las características de cada territorio.

