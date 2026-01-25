El símbolo disipador del calor de la inteligencia: neurobiología y consciencia encarnada en arte

Ramón de Arcos, artista y biólogo, no solo inspira con su pintura, sino también con su palabra. La reflexión que sigue es, en parte, eco de ese diálogo entre creación artística, biología y experiencia encarnada.

La emergencia de la primera abstracción simbólica constituye uno de los hitos neuroevolutivos más relevantes de la historia humana. Desde una perspectiva neurobiológica, esta capacidad no puede entenderse como un subproducto estético, sino como una reorganización funcional del sistema nervioso central. La simbolización surge de la integración entre circuitos sensoriomotores, sistema límbico y redes asociativas corticales, permitiendo que la experiencia —especialmente la experiencia emocional intensa— pueda ser representada, externalizada y modulada.

La evidencia neurocognitiva

Antes del lenguaje proposicional, el cerebro humano ya operaba simbólicamente. La evidencia neurocognitiva sugiere que la imagen, el gesto y el ritmo preceden a la palabra. Las primeras marcas gráficas, pigmentos y patrones no eran ‘representaciones’ en sentido moderno, sino extensiones regulatorias del organismo.

Obra de Kandinsky en el museo Helga de Alvear de Cáceres / EL PERIÓDICO

Evolutivamente, el símbolo permitió reducir la incertidumbre ambiental y social, facilitando la cohesión grupal y la transmisión de información relevante para la supervivencia. En este contexto, la abstracción simbólica funcionó como un mecanismo de economía neural: condensar lo complejo en formas manejables.

Así lo comprendió Pablo Picasso cuando afirmó, tras contemplar las pinturas de Altamira, que «a partir de aquí todo es decadencia», reconociendo intuitivamente que la potencia de la abstracción original residía en su capacidad de condensar experiencia y emoción en símbolos universales. De manera análoga, Wassily Kandinsky exploró los vínculos entre forma, color y resonancia corporal, anticipando lo que hoy se correlaciona con la activación de redes sensoriomotoras y límbicas durante la percepción estética. Andy Warhol, por su parte, al reiterar iconos de la cultura de masas, mostró cómo la repetición simbólica puede modular la atención, inducir habituación y producir efectos emocionales observables.

Actividad cognitiva intensiva

La inteligencia, entendida como capacidad de anticipación, planificación y modelado del entorno, implica un alto costo metabólico y una activación sostenida de los sistemas de alerta. El cerebro humano evolucionó para responder a amenazas puntuales, no para sostener estados prolongados de hiperestimulación cognitiva. Desde esta perspectiva, la actividad cognitiva intensiva genera una forma de ‘calor’: activación simpática, tensión cortical y sobrecarga de las redes ejecutivas. El símbolo —y, en particular, la creación simbólica— emerge como un mecanismo compensatorio de regulación.

Desde un marco organizacional de la consciencia, la vida y la experiencia no dependen de componentes aislados ni de propiedades intrínsecas de ciertas sustancias, sino de la coherencia relacional entre procesos que generan autonomía y sensibilidad. Lo decisivo no es de qué está hecho un sistema, sino cómo se organiza dinámicamente para producir identidad, normatividad y un punto de vista interno desde el cual su propia continuidad pueda verse afectada. ¿Qué significa realmente que un organismo se experimente a sí mismo?

La creación artística

En este sentido, la creación artística opera directamente en este dominio: no se trata de representar el mundo, sino de reorganizar la experiencia interna mediante la actividad corporal y sensorial, generando condiciones para que el propio sistema se reorganice y se regule.

La neurociencia contemporánea aporta evidencia consistente de que el acto creativo modula múltiples sistemas implicados en la regulación emocional. Estudios con resonancia magnética funcional y electroencefalografía muestran que la creación artística activa de forma coordinada la corteza prefrontal, la red por defecto y regiones límbicas, reduciendo la hiperreactividad amigdalar y favoreciendo la integración funcional (Belden et al., 2021; Kaimal et al., 2016).

Desde una perspectiva experiencial, crear arte externaliza estados internos que, de otro modo, permanecerían implícitos y somáticamente cargados. El trazo, el color o la forma operan como contenedores de afecto, permitiendo integrar sensación, memoria y anticipación en un flujo experiencial significativo.

Este proceso resulta especialmente relevante en el contexto del trauma psicológico. El trauma se caracteriza por una fragmentación de la experiencia: lo vivido no se integra narrativamente y permanece inscrito en memorias sensoriales y emocionales. La creación artística se apoya precisamente en la capacidad del símbolo para operar allí donde el lenguaje resulta insuficiente. Al no exigir una elaboración verbal inmediata, el arte permite una aproximación gradual, segura y no invasiva a contenidos traumáticos, facilitando la regulación autonómica y la reintegración de la experiencia. ¿Puede una experiencia interna existir sin una forma simbólica que la sostenga?

Hiperabundancia de estímulos

En la actualidad, el arte conserva esta función adaptativa, aunque el entorno haya cambiado radicalmente. Vivimos inmersos en una hiperabundancia de estímulos simbólicos, información abstracta y demandas cognitivas constantes. El cerebro, traído para la acción concreta y la resolución inmediata, se enfrenta así a una sobrecarga representacional crónica. En este contexto, la práctica artística reaparece como un mecanismo ancestral de autorregulación: no como un mecanismo externo de corrección, sino como un proceso que reorganiza la actividad neurobiológica, restablece el equilibrio adaptativo del organismo y sostiene su continuidad experiencial.

Desde una perspectiva experiencial, pintar, dibujar, modelar, tocar, bailar, cantar… no es únicamente una forma de expresión emocional, sino un proceso de regulación neurobiológica encarnada. La actividad sensoriomotora y perceptiva reorganiza dinámicamente la experiencia consciente, integrando estados emocionales y cognitivos dentro de un mismo sistema. El movimiento repetitivo, la atención focalizada y la manipulación de materiales activan el sistema parasimpático, reduciendo la activación fisiológica asociada al estrés (Kaimal et al., 2017). En este sentido, el arte actúa como un “disipador de tensión” del sistema nervioso: modula la hiperactivación cognitiva y permite que la experiencia se reorganice en formas tolerables.

Sistemas artificiales

A diferencia de los sistemas artificiales complejos, cuya sofisticación funcional no implica experiencia consciente, la práctica artística requiere un organismo que se conserve y se regule a sí mismo. Solo un organismo capaz de sentir su propio estado mientras actúa puede experimentar de manera plena la creación y percepción estética, reorganizando internamente emociones, sensaciones y cogniciones. Los artistas que exploraron la abstracción —desde las pinturas de Altamira hasta Picasso, Kandinsky y Warhol— no trabajaron únicamente con formas y colores, sino con la modulación de la experiencia interna, generando símbolos capaces de contener afecto, reducir la tensión y reorganizar la experiencia sensorial y afectiva tanto del creador como del observador.

Exposición de una obra de Warhol. / EL PERIÓDICO

En última instancia, lo que hoy denominamos arte es la continuidad funcional de la primera abstracción simbólica: una adaptación evolutiva que transformó la amenaza en forma, el exceso en sentido y la activación en equilibrio. Si la inteligencia genera calor, ¿no deberíamos considerar al símbolo como el disipador tensional primordial, un regulador afectivo de la razón? El símbolo — en su forma más antigua y vivida — sigue siendo uno de los mecanismos más eficaces para regular la experiencia, coordinar la actividad neurobiológica y sostener la continuidad del organismo consciente y su equilibrio adaptativo.

Crear y observar arte no son actos idénticos: el primero moviliza redes motoras, sensoriales y ejecutivas; el segundo activa circuitos de percepción, empatía y simulación. Sin embargo, ambos comparten un terreno común: la inferencia emocional. Al crear, proyectamos estados internos hacia el mundo simbólico; al observar, los reconocemos, resonamos y transformamos en experiencia consciente. En ambos casos, el símbolo funciona como mediador entre emoción y conciencia. ¡Gracias amigo!