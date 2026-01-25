Hacer la trashumancia a pie tendrá hasta 5.000 euros de ayuda por ganadero en Extremadura

La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 5.000 euros a los ganaderos de la región que realicen la trashumancia a pie, según recoge el decreto de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Las subvenciones están dirigidas a ganaderos y titulares de explotaciones ubicadas en la comunidad e inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Extremadura, y tienen como objetivo conservar una práctica tradicional ligada al territorio y favorecer el relevo generacional en el sector.

Requisitos para optar a las ayudas

Los beneficiarios deberán realizar un desplazamiento mínimo diario de 15 kilómetros y podrán percibir hasta 2.500 euros por trayecto. La cuantía final de la subvención dependerá del número de cabezas de ganado y de los días que dure la trashumancia.

Cálculo por tipo de ganado

Los ganaderos recibirán 4 euros diarios por Unidad de Ganado Mayor (UGM), hasta un máximo de 125 cabezas en vacuno y equino y 850 en ovino y caprino. La UGM es una medida estándar utilizada para la concesión de ayudas públicas y sus equivalencias variarán según el tipo de animal y su edad.

Valor histórico y territorial

La trashumancia a pie es una práctica ganadera que consiste en el traslado estacional del ganado desde zonas con escasez de pastos o condiciones climáticas más extremas hacia otras con mejores recursos. En Extremadura, esta actividad ha sido clave en la configuración del territorio, ya que más de 7.000 kilómetros de vías pecuarias existentes en la región se deben en gran parte a estos desplazamientos tradicionales.

Además, la trashumancia contribuirá al mantenimiento de la cabaña ganadera, la conservación de la red de caminos históricos y la preservación de la riqueza medioambiental de los territorios por los que discurre.

Prevención de incendios

El pastoreo extensivo asociado a la trashumancia a pie también actuará como una herramienta de prevención de incendios forestales, al reducir las cargas de combustible vegetal del paisaje y favorecer una gestión más sostenible del medio natural.

Por su relevancia, la trashumancia está reconocida en Extremadura como Bien de Interés Cultural (BIC) y cuenta además con el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Nueva regulación y financiación

El decreto publicado sustituirá al anterior con el fin de adaptarse a las nuevas directrices comunitarias derivadas de la modificación de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que incluye estas ayudas dentro de las inversiones no productivas en servicios básicos en el medio natural.

Las subvenciones estarán dotadas con 40.000 euros, financiados en un 75 por ciento por los fondos Feader, un 21 por ciento por la Junta de Extremadura y un 4 por ciento por el Estado.

Evolución de las solicitudes

Las ayudas a la trashumancia han registrado una demanda estable en los últimos años. El año pasado se recibieron 15 solicitudes, en 2024 se contabilizaron 21, 19 tanto en 2023 como en 2022, 16 en 2021 y 21 en 2020 y 2019.