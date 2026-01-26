Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en un año

Las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES) mejoran. Así lo ha asegurado esta mañana el director gerente del SES, Jesús Vilés, que ha destacado un aumento de la actividad asistencial durante 2025 a pesar de los efectos perjudiciales de los cinco días de huelga de los médicos.

En total, las listas de espera sanitarias se han reducido en Extremadura en algo más de 17.000 personas en el último año: "hay 2.063 pacientes menos esperando una intervención quirúrgica, 7.155 personas menos para realizarse una prueba diagnóstica y 7.826 personas menos están esperando para ser atendidas en consultas externas", ha asegurado Vilés esta mañana en rueda de prensa.

Y también se han rebajado los tiempos de espera: 43 días menos para una operación (pasando de los 178 días registrados en diciembre de 2024 a los 135 días) y 13 días menos para consultas externa (pasando de 125 a 112).

También ha destacado que se han reducido las personas que están fuera de garantía, lo que superan los plazos legales para ser atendidos, con 2.565 pacientes menos respecto al cierre de 2024.

Los efectos de las huelgas

Según los datos del gerente del SES, la huelga de médicos contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad supuso el año pasado la cancelación de 42.742 consultas y 449 intervenciones.

Asimismo, Vilés, que ha estado acompañado por la directora general de Asistencia Sanitaria, Gemma Montero, ha destacado además el "récord" de actividad en el SES, con casi dos millones de consultas externas y 98.304 intervenciones quirúrgicas, 1.441 más que 2024 y reducción en 43 días para ser intervenido y en 13 días para una consulta de atención hospitalaria.