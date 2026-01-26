Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autónomos en ExtremaduraCarnavalCacereñoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Desarrollo rural

Extremadura concede hasta 300.000 euros para maquinaria de obra pública y el PSOE denuncia “asfixia” a los ayuntamientos

El decreto publicado el 20 de enero en el DOE fija también hasta 40.000 para arreglos urgentes

Los socialistas piden más dotación y eliminar el copago

Una máquina trabaja en el arreglo de un camino rural.

Una máquina trabaja en el arreglo de un camino rural. / EUROPA PRESS

L. L.

Cáceres

La Junta de Extremadura acaba de poner en marcha una convocatoria de ayudas para que ayuntamientos y mancomunidades compren maquinaria de obra pública y acometan arreglos en caminos rurales municipales, pero el PSOE de Extremadura denuncia que el decreto publicado el 20 de enero en el DOE supone un “recorte” y un “ataque” al mundo rural.

Dos líneas de subvención

El decreto de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural articula dos líneas. La primera se dirige a mancomunidades integrales y municipios titulares de parques de maquinaria para la conservación y mantenimiento de caminos rurales en los términos municipales que los integran, con independencia de su población. La segunda se orienta a actuaciones de mejora, reparación, acondicionamiento y conservación de caminos públicos municipales que estén intransitables por causas accidentales.

En la línea destinada a maquinaria, los beneficiarios pueden recibir hasta 300.000 euros para adquirir motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones carrozados para obras, retroexcavadoras, excavadoras, bulldozers, autohormigoneras, ‘dumpers’, tractores, equipos de distribución de material específico y accesorios, entre otros.

Hasta 40.000 euros para arreglos urgentes

La segunda línea contempla ayudas de hasta 40.000 euros para municipios de hasta 5.000 habitantes y entidades locales menores, siempre que el deterioro de los caminos rurales públicos se deba a causas accidentales y las vías estén intransitables.

La convocatoria cuenta con un presupuesto de un millón de euros para la línea de maquinaria (750.000 euros en 2026 y el resto en 2027) y de dos millones para la línea de arreglo de caminos (250.000 euros este año y 1,75 millones el próximo). La financiación procede en un 75% de fondos Feader de la UE, con aportaciones de la Junta (21,8%) y del Estado (3,7%).

El PSOE pide volver al “100%” y denuncia “copago”

El PSOE de Extremadura sostiene que el modelo planteado es “insuficiente” y que el copago “asfixia” a los municipios más pequeños. Critica que se pasa de un modelo de inversión pública directa a otro basado en subvenciones “escasas” y con “copagos obligatorios” que, según afirma, dejan a los ayuntamientos “haciendo lo que pueden” en función de si tienen o no recursos. Los socialistas señalan como ejemplo que en la adquisición de maquinaria el esquema obliga a cofinanciar y que, en el caso del arreglo de caminos, se fija un tope de 40.000 euros por municipio, lo que (según su valoración) “excluye” a los municipios pequeños y agrava las dificultades para mantener la red viaria rural.

Además, el PSOE sostiene que la convocatoria “abandona” el medio rural porque, según indica, anteriormente los consistorios recibían el 100% de las ayudas sin tener que aportar fondos propios. Los socialistas califican el decreto de “despropósito” y censuran que el Gobierno regional adopte medidas “pese a que está en funciones”, en un contexto que atribuyen al bloqueo en la formación de gobierno.

Noticias relacionadas y más

Con todo, el PSOE reclama a la presidenta María Guardiola que “no castigue más” al mundo rural, rechaza el modelo por considerarlo “insuficiente, injusto y perjudicial” para los pequeños municipios y exige recuperar el esquema anterior con financiación del 100%, eliminar el copago e incrementar de forma “sustancial” la dotación presupuestaria para ajustarla a las necesidades reales de los ayuntamientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  3. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  4. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  5. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
  6. El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
  7. En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
  8. Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026

Mäs de 50 municipios se interesan por el plan de 3.000 viviendas asequibles de la Junta

Mäs de 50 municipios se interesan por el plan de 3.000 viviendas asequibles de la Junta

Extremadura concede hasta 300.000 euros para maquinaria de obra pública y el PSOE denuncia “asfixia” a los ayuntamientos

Unidas critica la parálisis por el bloqueo de la investidura: "Los diputados ya estamos cobrando, pero no podemos fiscalizar"

Unidas critica la parálisis por el bloqueo de la investidura: "Los diputados ya estamos cobrando, pero no podemos fiscalizar"

Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en un año

Bajan las listas de espera del SES y el tiempo para operarse se reduce 43 días en un año

El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid

El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid

Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura

Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura

Extremadura sumará 7 nuevas plazas de jueces en 2026, la mayor ampliación desde 1989

Extremadura sumará 7 nuevas plazas de jueces en 2026, la mayor ampliación desde 1989

La Junta de Extremadura y las Cámaras de Comercio lanzan un programa para impulsar la transformación mediante IA en doce empresas extremeñas

Tracking Pixel Contents