Extremadura: ocho mil fotos en cascada

Extremadura ha vuelto a dejar huella en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde su stand ha registrado 162.000 visitantes, confirmando el interés por una propuesta basada en la autenticidad, la sostenibilidad, la cultura, el paisaje y una gastronomía propia. La actividad en las distintas áreas del espacio expositivo ha reflejado una manera de contar el destino que ha ido más allá de los datos para convertirse en experiencia.

El recorrido por el stand invitaba desde el primer momento a entrar en Extremadura. Una propuesta sensorial que ha acompañado al visitante durante toda la visita y que ha marcado el carácter del espacio.

Mapa vivo para recorrer Extremadura

El stand se ha concebido como un recorrido inmersivo por la región, un auténtico ‘mapa vivo’ que guiaba al visitante a través de piscinas naturales, gargantas y playas de interior como hilo conductor, junto a pueblos y plazas que resumen su riqueza patrimonial.

Ese itinerario comenzaba con la simulación de una garganta natural, una experiencia envolvente construida a partir de proyecciones de agua, texturas de piedra y vegetación, además de sonidos y aromas que evocaban la tranquilidad, la frescura y la belleza de estos rincones repartidos por Extremadura. Este espacio se convirtió en uno de los más reconocibles del stand, con más de 8.000 fotografías realizadas en su cascada inmersiva.

Imagen del stand de Extremadura en Fitur, con diversas propuestas y experiencias, entre ellas las gastronómicas. / Juanjo Ventura

Negocio y contactos

La zona de sinergias volvió a ser el principal punto de encuentro profesional de la participación extremeña en FITUR. Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, durante los tres días dirigidos al público especializado se contabilizaron 612 reuniones de trabajo, con la participación de 1.607 profesionales del sector procedentes de España, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, México, Bulgaria y Pakistán.

El miércoles fue la jornada de mayor actividad, con 804 asistentes y 291 reuniones; seguido del jueves, con 503 asistentes y 195 reuniones; y del viernes, con 300 asistentes y 126 reuniones, completando un calendario centrado en la generación de alianzas, la creación de producto y la apertura de nuevas vías de comercialización.

A esta intensa labor de networking se sumó el impulso al tejido empresarial a través de los servicios de asesoramiento, de los que se beneficiaron 35 empresas, reforzando el acompañamiento a profesionales y emprendedores turísticos.

Además, técnicos de la Dirección General de Turismo de Extremadura mantuvieron 21 reuniones con Turespaña, una línea de trabajo orientada a seguir fortaleciendo la promoción del destino en el exterior.

Comer, crear y participar

La Zona Gastronómica reunió a 620 participantes durante todos los días de la feria, mientras que las catas registraron 5.000 participantes, evidenciando el atractivo del producto local y la curiosidad del público por descubrir sabores ligados a la tradición.

Realidad virtual y otras tecnologías se han puesto al servicio del visitante del stand de Extremadura. / Juanjo Ventura

El fin de semana, ya con FITUR abierto al público, la programación se orientó especialmente a la interacción y la experiencia. Los talleres de artesanía reunieron a 60 participantes, acercando al visitante al valor del oficio y la creación manual.

La apuesta por unir promoción turística y creatividad se reflejó también en la acción Imagen Viajera, desarrollada durante el fin de semana, con 100 ilustraciones en vivo, 290 postales preparadas para enviar por correo y 1.200 postales repartidas, una iniciativa que conectó con el público de forma directa.

Por su parte, el espacio Magazine Box registró 650 fotos realizadas el sábado y el domingo, confirmando el tirón de los formatos experienciales y compartibles como herramientas de difusión.