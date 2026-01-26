Extremadura sumará 7 nuevas plazas de jueces en 2026, la mayor ampliación desde 1989

La planta judicial de Extremadura se ampliará en 2026 con la creación de siete nuevas plazas de jueces, una cifra que no se alcanzaba en la comunidad desde 1989, según ha informado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Con esta incorporación, el número total de plazas judiciales en la región crecerá un 5,4% en un solo año.

Durante la última década, en Extremadura se han creado 13 plazas judiciales en total, por lo que la ampliación prevista para 2026 supone más de la mitad de ese crecimiento acumulado en apenas un ejercicio.

Distribución en la región

De las siete nuevas plazas asignadas a Extremadura, cinco se incorporarán a los tribunales de instancia de Cáceres y Badajoz, mientras que las dos restantes reforzarán las Audiencias Provinciales de ambas provincias.

Estas nuevas incorporaciones forman parte del plan estatal de ampliación de la planta judicial, que contempla la creación de 500 plazas en todo el país en 2026, una cifra récord.

Incremento histórico a nivel nacional

En el conjunto del Estado, de las 500 nuevas plazas judiciales,

363 se destinarán a tribunales de instancia ,

se destinarán a , 2 al Tribunal Central de Instancia ,

al , 85 a órganos colegiados, entre ellos las Audiencias Provinciales (71), los Tribunales Superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) y el Tribunal Supremo (3).

Además, se crearán 50 plazas de adscripción territorial, vinculadas a un territorio concreto pero con carácter movible, para adaptarse a los cambios en la carga de trabajo de los tribunales.

Con esta ampliación, la planta judicial estatal, que actualmente cuenta con 5.876 plazas, aumentará un 8,5% en un solo año, mientras que en Extremadura el incremento será del 5,4%.

Nuevo modelo de tribunales de instancia

El Ministerio ha explicado que este aumento ha sido posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un nuevo modelo organizativo. Esta norma elimina los antiguos juzgados unipersonales —formados por un juez y su equipo— y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados integrados por varios jueces que comparten una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

Este sistema permite crear una plaza judicial sin necesidad de abrir un juzgado completo, lo que reduce de forma significativa los costes.

Según los datos facilitados por el Ministerio, la creación de una plaza judicial con el nuevo modelo tiene un coste aproximado de 100.000 euros, frente a los 500.000 euros que suponía la creación de un juzgado tradicional.

De este modo, la puesta en marcha de las 500 nuevas plazas previstas para 2026 tendrá un coste total de 55,7 millones de euros, mientras que con el sistema anterior habría ascendido a 260 millones de euros.

Criterios de reparto y tramitación normativa

La distribución territorial de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, así como a los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. También se han tenido en cuenta las propuestas de las comunidades autónomas con competencias transferidas y de los Tribunales Superiores de Justicia.

La creación y reparto de estas plazas se recogerá en un Real Decreto que ha iniciado ahora su tramitación, incorporando las aportaciones del CGPJ, las comunidades autónomas y distintos ministerios, como los de Hacienda o Igualdad.

Más jueces y refuerzo del personal judicial

Además de las plazas anunciadas para 2026, continúa su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que prevé la convocatoria de 2.500 plazas de jueces y fiscales en tres años, lo que supondría un incremento del 42,5%, también de carácter histórico.

De forma paralela, el Ministerio ha señalado que sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas realizada el pasado mes de diciembre.