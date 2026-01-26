Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura

Todos los grupos parlamentarios a excepción del PSOE han comunicado ya a la Asamblea de Extremadura la estructura interna de organización que seguirán esta legislatura, con pocos cambios respecto a la anterior. María Guardiola mantiene a José Ángel Sánchez Juliá como portavoz del PP, mientras que Vox opta por Óscar Fernández Calle y Unidas por Extremadura, por Irene de Miguel.

A la espera de que este martes finalice el plazo legal, los socialistas son la única formación que no tiene aún portavoz asignado.

Diputados del Grupo Parlamentario Socialista durante la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura. / Javier Cintas

Las piezas clave

En la arquitectura parlamentaria, tanto la portavocía como la presidencia del grupo son piezas clave para ordenar la acción política, marcar estrategia y fijar el tono del debate institucional, especialmente en las primeras semanas de legislatura.

El portavoz es quien asume la representación pública del grupo, interviene en los plenos, fija posición política ante los medios y actúa como principal interlocutor con el resto de formaciones en el día a día parlamentario. Es, además, quien soporta el mayor desgaste político, al concentrar la visibilidad del grupo en la confrontación diaria. Así, Guardiola ha optado por mantener a Sánchez Juliá, que ya ejercía como portavoz en su anterior mandado, consolidando un perfil de confianza y experiencia parlamentaria.

José Ángel Sánchez Juliá y Teresa Tortonda, diputados del PP. / ASAMBLEAEX.ES

Junto al portavoz, la figura del presidente del grupo parlamentario desempeña un papel menos visible, pero decisivo. Es el máximo responsable político interno del grupo en la Asamblea: dirige la estrategia general, preside las reuniones, coordina el trabajo de los diputados y actúa como enlace con la dirección del partido. Además, en los grupos de la oposición, es el encargado de confrontar con la presidenta de la Junta en la sesión de control al Gobierno.

Nueva composición

El Grupo Parlamentario Popular estará presidido por María Guardiola, con Abel Bautista también repitiendo como vicepresidente. Sánchez Juliá actuará como portavoz parlamentario, y Juan Luis Rodríguez Campos y Margarita Núñez Sánchez como portavoces adjuntos. La secretaría general del grupo recaerá en Teresa Tortonda.

Vox, por su parte, ha designado a Óscar Fernández Calle como presidente y portavoz, con Ángel Pelayo Gordillo y Álvaro Sánchez Ocaña como portavoces adjuntos. La secretaría general recaerá en Javier Bravo, de manera que la formación mantiene en todos los cargos de dirección del grupo a los diputados que ya estuvieron en la anterior legislatura.

En el caso de Unidas por Extremadura, la presidenta y portavoz será Irene de Miguel, mientras que la portavocía adjunta la asume Nerea Fernández Cordero.

Irene de Miguel y Nerea Fernández, portavoces de Unidas por Extremadura en la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Cinco días de plazo

Según el Reglamento de la Cámara, la constitución de los grupos parlamentarios se debe hacer dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva de la Asamblea. Los grupos deben dirigir un escrito a la Mesa con su denominación, el nombre de todos los integrantes y la designación de los cargos de dirección: presidente, portavoz, secretario general y portavoces adjuntos (un máximo de dos). A estos se pueden añadir los que el grupo parlamentario considere oportuno.

El plazo legal para comunicar el escrito a la Mesa expira este martes, cuando está prevista la reunión en la que se declarará la composición oficial. Pese a situarse como el principal partido de la oposición, el PSOE apura el calendario y continúa sin anunciar quién asumirá la portavocía parlamentaria, un puesto clave para liderar el control al Ejecutivo y marcar la agenda parlamentaria, máxime cuando la organización se mantiene en manos de una gestora tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. En la pasada legislatura, antes de que Gallardo tomara el acta la presidencia de grupo la ejerció José María Vergeles, y la portavoz fue Piedad Álvarez.