Nelia Pulido, nombrada directora comercial de Editorial Extremadura

Editorial Extremadura, perteneciente al grupo Prensa Ibérica y que publica tanto EL PERIÓDICO EXTREMADURA como LA CRÓNICA DE BADAJOZ, ha nombrado a Nelia Pulido Cerezo directora Comercial de ambas cabeceras.

Nelia Pulido es natural de Guadalupe y ha desempeñado importantes cargos de responsabilidad en otras empresas. Diplomada en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Extremadura (UEx) y máster en dirección de Recursos Humanos, ha sido, desde 2021 hasta ahora, directora del Grupo Adecco en Extremadura. En esa misma firma inició su carrera profesional o como directora de delegación en Madrid. Anteriormente trabajó durante cinco años como directora técnica de la Denominación de Origen Protegida Miel Villuercas-Ibores.

"Siempre he sido una defensora del futuro de Extremadura" a lo largo de una brillante trayectoria profesional

Por su trayectoria, Nelia Pulido conoce de primera mano el mundo empresarial extremeño y ha puesto su talento en destacadas campañas de publicidad ligadas a la promoción de Extremadura.

Este lunes ha tenido lugar la presentación oficial ante la plantilla por parte de la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz Alvarado, que ha resaltado las cualidades profesionales de Pulido y su vinculación permanente con proyectos ligados al futuro de la comunidad.

La directora comercial de Editorial Extremadura se ha mostrado muy ilusionada en el proyecto que ahora emprende en “la familia de Prensa Ibérica y, en particular tanto en la de EL PERIÓDICO EXTREMADURA como en LA CRÓNICA DE BADAJOZ” y ha expresado su voluntad de ponerse al frente de un equipo que mantenga a ambas cabeceras como líderes. También ha dejado patente el amor a su tierra, “Extremadura, siempre he sido una defensora de todas las bondades de esta región”, para la que ahora trabajará en su nueva responsabilidad en Editorial Extremadura.