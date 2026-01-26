El PSOE critica que Extremadura sea "moneda de cambio" en las negociaciones entre el PP y Vox

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, se ha mostrado convencido de que finalmente habrá gobierno entre PP y Vox en Extremadura, aunque critica que parece que la región sea "moneda de cambio" y que las decisiones se adopten en Madrid.

"Las decisiones no se toman aquí, se toman en Madrid. Y se toman en Madrid con criterios e intenciones de otro tipo que no son de esta región. Y eso es una pena", ha lamentado, como tampoco conocen desde el PSOE "si verdaderamente están negociando" o qué están negociando, porque "hay oscuridad".

Elecciones en Castilla y León

En declaraciones a los medios y a preguntas sobre la incidencia que puede tener en la formación de gobierno la convocatoria de elecciones en Castilla y León, ha dicho que "las de Aragón sí influyen y las de Castilla y León se verá en su momento".

Europa Press

No obstante, Quintana se ha mostrado convencido de que habrá gobierno en Extremadura, aunque "se lo pongan difícil" al PP, que fue quien ganó las elecciones "y tiene derecho a tomar la iniciativa y decidir quién es su socio natural de gobierno", ya que el PSOE no tiene esa iniciativa.

Transparencia

Ha criticado que tampoco se conoce "qué se negocia" entre PP y Vox o "cuáles son las líneas rojas", por lo que ha pedido transparencia frente "a las cuestiones contradictorias y a los titulares de prensa". "Va a haber gobierno. ¿Que lo están poniendo difícil? Pues es probable que lo estén poniendo difícil. No conozco cómo son esas negociaciones, pero que seguro que va a haber gobierno, no tengo ninguna duda", ha recalcado.

Mientras tanto, advierte, "quienes pagan la factura de todo eso son los extremeños"