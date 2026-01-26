Mercado de Vallehermoso
El restaurante extremeño Tupío, entre los doce elegidos para los primeros 'pop-ups' de la Guía Repsol en Madrid
El chef extremeño Guti Moreno participa en el ciclo 'Fresh!', una iniciativa que apuesta por democratizar la alta gastronomía con menús a 45 euros
La gastronomía extremeña tendrá presencia destacada en Madrid a través de Guti Moreno, chef del restaurante Tupío, en Miajadas (Cáceres), que participará en el mes de abril en 'Fresh!', el nuevo ciclo de pop-ups gastronómicos mensuales impulsado por Guía Repsol.
La iniciativa se desarrollará en El Puesto de Guía Repsol, situado en el Mercado de Vallehermoso, y reunirá a jóvenes cocineros de toda España que representan la nueva vanguardia culinaria, todos ellos reconocidos con Soles Repsol. El formato propone un menú único por 45 euros, con un solo pase para comer y un aforo máximo de 30 comensales, con reservas disponibles a través de la app de Guía Repsol.
Propuesta con sello de la tierra
La presencia de Tupío en este ciclo refuerza la proyección nacional del proyecto gastronómico liderado por Guti Moreno, que se ha consolidado en poco tiempo como uno de los referentes culinarios de Extremadura. El restaurante cuenta con un Sol Repsol y ha sido incluido recientemente entre los establecimientos recomendados por la Guía Michelin, un aval que reconoce la regularidad de su propuesta y el cuidado del servicio.
Ubicado en el complejo hotelero Finca La Desa, Tupío desarrolla una cocina profundamente ligada al territorio, con protagonismo de la caza, los productos de temporada y las verduras de proximidad, algunas procedentes de su propio huerto. Su propuesta se articula a través de menús degustación que reinterpretan la tradición extremeña desde una mirada contemporánea, poniendo en valor el origen y la identidad del producto.
Cocina de origen, campo y temporada
La filosofía del proyecto se apoya en una cocina reconocible, sin artificios, donde la técnica acompaña al producto y la temporalidad marca el ritmo de la carta. Esa visión, centrada en lo rural y lo silvestre, será la que Guti Moreno traslade a Madrid durante su participación en 'Fresh!', donde presentará una propuesta que conecta el campo extremeño con la mesa urbana.
Calendario con nuevos nombres de la gastronomía
- El ciclo 'Fresh!' arrancará el 29 de enero con OSA (2 Soles Guía Repsol), el proyecto madrileño de Sara Peral y Jorge Muñoz.
- Los días 26 y 27 de febrero, el relevo lo tomarán Beatriz y Rodrigo Fernández, del restaurante Arsa (1 Sol), desde Logroño.
- El 11 y 12 de marzo, será el turno de Pedro Aguilera, de Mesón Sabor Andaluz (1 Sol), con una propuesta centrada en las verduras.
- En abril, llegará a Madrid Guti Moreno con Tupío (1 Sol), llevando la cocina de caza y paisaje extremeño al Mercado de Vallehermoso.
- El 7 y 8 de mayo, cocinarán Javier Sanz y Juan Sahuquillo, de Cañitas Maite (1 Sol).
- El 10 de junio, participará Iris Jordán, de Ansils (1 Sol), y el 1 y 2 de julio, Diego Sanz, de Caleña (1 Sol), desde Ávila.
- Tras el verano, el 23 y 24 de septiembre, será el turno de Fontané, la última apertura vinculada a los hermanos Roca, en San Julià de Ramis.
- El 22 y 23 de octubre, cocinarán Javi Rivero y Gorka Rico, de AMA (2 Soles).
- El 12 y 13 de noviembre, llegarán Alejandro Paz y Olga García, de Fuentelgato (1 Sol), desde la serranía de Cuenca.
- El ciclo se cerrará el 10 y 11 de diciembre con Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, de Ceibe (1 Sol), en Ourense.
Más allá de los pop-ups
Guía Repsol ha señalado que esta iniciativa refuerza su papel como prescriptora gastronómica, alineada con una generación de cocineros comprometidos con la sostenibilidad, el producto local y una cocina con identidad propia. Además de 'Fresh!', El Puesto contará con una programación paralela que incluye planes familiares, noches de cócteles y propuestas especiales protagonizadas por chefs con Soles Repsol.
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
- Extremadura activa una convocatoria de ayudas para formar a 2.100 parados en 2026