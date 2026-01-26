Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidas critica la parálisis por el bloqueo de la investidura: "Los diputados ya estamos cobrando, pero no podemos fiscalizar"

Irene de Miguel afirma que la falta de acuerdo entre PP y Vox obecede a los intereses electorales de ambos partidos en Aragón

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa. / UNIDAS POR EXTREMADURA

Rocío Entonado Arias

Mérida

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado este lunes la "parálisis" en la que está sumida Extremadura por el bloqueo de las negociaciones entre el PP y Vox para la investidura de María Guardiola. La líder de la confluencia ha cargado duramente contra la presidenta de la Junta en funciones: convocó a toda prisa las elecciones anticipadas, "pero ahora no tiene prisa por conformar gobierno".

De Miguel considera que detrás de este bloqueo se esconden los intereses electorales del PP y Vox en las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebrarán también de forma anticipada el próximo 8 de febrero. Solo dos días después, el 10, expira el plazo legal para que el presidente de la Asamblea convoque el primer pleno de investidura, que debe celebrarse a finales de febrero haya o no pacto previo.

Irene de Miguel y Nerea Fernández, portavoces de Unidas por Extremadura en la Asamblea.

Irene de Miguel y Nerea Fernández, portavoces de Unidas por Extremadura en la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

"Falta de respeto"

"Es muy triste y una falta de respeto enorme", ha asegurado la portavoz de Unidas, quien también ha añadido que PP y Vox "no están mirando por Extremadura". "Los intereses de esta región están detrás de los intereses de sus propios partidos", ha asegurado.

Por ello, Irene de Miguel cree que Guardiola no está a la altura de su cargo y ha denunciado que esté adoptando medidas, programas, subvenciones y políticas en el Consejo de Gobierno "sin poder ser fiscalizada".

Gobierno en funciones

"Tenemos un gobierno en funciones que todas las semanas publica en el DOE, mientras que los diputados y diputadas, que ya estamos cobrando, no podemos realizar la labor de fiscalización", ha lamentado.

De esta forma, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido que la "la Asamblea eche andar cuanto antes, haya o no haya gobierno, por lo que sí que hay es un gobierno en funciones que está haciendo como si no pasara nada".

