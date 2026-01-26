José María Vergeles y Piedad Álvarez asumen de forma "interina y transitoria" la dirección del Grupo Socialista en la Asamblea

José María Vergeles y Piedad Álvarez asumen de forma "interina y transitoria" la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo. La gestora que dirige actualmente el partido se ha reunido este lunes en Mérida con los 18 diputados del PSOE para tomar la decisión, apenas unas horas antes de que expire el plazo legal que concede el Reglamento de la Cámara para ello.

La Mesa se reunirá este martes para ratificar los nombramientos, que a lo largo de la jornada de este lunes han comunicado y registrado también el resto de partidos. Fuentes socialistas hacen hincapié en el "carácter interino y transitorio" de esta dirección. Tendrá validez hasta que el congreso extraordinario que hay que celebrar, previsiblemente en mayo, ratifique al nuevo secretario general.

Reunión de la gestora del PSOE para decidir la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

Composición

El que fuera consejero de Sanidad durante la pandemia, José María Vergeles, asumirá la presidencia del grupo parlamentario, un cargo que ya ocupó durante la pasada legislatura hasta la llegada de Miguel Ángel Gallardo a la Asamblea. Piedad Álvarez continuará como portavoz, mientras que la secretaría general la ocupará Raquel Medina. El portavoz adjunto será Álvaro Sánchez Cotrina y el secretario general adjunto Manuel Mejías. Como vocal ha sido nombrada Lara Garlito.

Las piezas clave

En la arquitectura parlamentaria, tanto la portavocía como la presidencia del grupo son piezas clave para ordenar la acción política, marcar estrategia y fijar el tono del debate institucional, especialmente en las primeras semanas de legislatura.

El portavoz es quien asume la representación pública del grupo, interviene en los plenos, fija posición política ante los medios y actúa como principal interlocutor con el resto de formaciones en el día a día parlamentario. Es, además, quien soporta el mayor desgaste político, al concentrar la visibilidad del grupo en la confrontación diaria.

Los diputados socialistas José María Vergeles, Piedad Álvarez y Juan Ramón Ferreira, en el pleno de la Asamblea. / Asamblea de Extremadura

Ejercer la oposición

Junto al portavoz, la figura del presidente del grupo parlamentario desempeña un papel menos visible, pero decisivo. Es el máximo responsable político interno del grupo en la Asamblea: dirige la estrategia general, preside las reuniones, coordina el trabajo de los diputados y actúa como enlace con la dirección del partido. Además, en los grupos de la oposición, es el encargado de confrontar con la presidenta de la Junta en la sesión de control al Gobierno.

Para el PSOE de Extremadura, ahora dirigido por una gestora, se trata de dos nombramientos clave, ya que serán las personas encargadas de ejercer la oposición ante los ojos de la ciudadanía, a la espera de que en el congreso extraordinario se ratifique al secretario general que sustituirá a Miguel Ángel Gallardo.