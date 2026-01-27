Más de 228.000 extremeños quedan pendientes de la revalorización de sus pensiones

Un total de 247.167 pensiones, percibidas por 228.700 extremeños, quedan pendientes de que el Gobierno logre sacar adelante la revalorización prevista para 2026, después de que el Congreso haya tumbado este martes el decreto ley del llamado ‘escudo social’, que incluía a la vez la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables.

La norma ha sido derogada con los votos en contra de PP, Vox y Junts, lo que ha provocado que decaiga la revalorización general del 2,7%, así como los incrementos superiores previstos para las pensiones mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

PP, Vox y Junts se han mostrado muy críticos con el Ejecutivo por llevar a la Cámara un decreto que incluía medidas de diferente índole y no presentar de forma aislada la revalorización de las pensiones, algo que el partido de Feijóo y Puigdemont sí apoyarían.

Los perceptores quedan ahora a la espera de que el Ejecutivo consiga reactivar legalmente la subida, previsiblemente mediante un decreto específico centrado exclusivamente en la revalorización de las pensiones, tal y como ocurrió en 2025, cuando se produjo una situación similar.

La situación en Extremadura

Según los últimos datos de la Seguridad Social, Extremadura registra en enero 247.167 pensiones, un 2,24% más que hace un año, con una cuantía media de 1.163 euros, un 5,41% superior a la de 2025. Según datos del propio ministerio, la pensión media del sistema en España es superior, 1.363 euros mensuales, tras registrar un incremento interanual del 4,5%.

Por tipos, la pensión más numerosa en Extremadura es la de jubilación, con 145.203 perceptores y una cuantía media de 1.334 euros, seguida de la de viudedad, con 58.997 pensiones y 897 euros de media. A ellas se suman las de incapacidad permanente (31.632 pensiones), orfandad (9.143) y a favor de familiares (2.192).

Qué subida ha decaído

El decreto derogado contemplaba una subida general del 2,7%, en línea con el IPC medio, tal y como marca la ley. Además, incluía incrementos más elevados para los colectivos más vulnerables: un 7% para las pensiones mínimas (en algunos casos alcanzarían el 11,4%) y un 11,4% para las pensiones no contributivas e Ingreso Mínimo Vital.

Estos incrementos han quedado sin cobertura normativa tras la votación del Congreso, a la espera de que el Gobierno logre aprobar un nuevo texto. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reprochado al PP su voto en contra y le ha acusado de tomar "como rehenes" a los jubilados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha replicado que es el Gobierno el que los hace "rehenes" al mezclar en las pensiones con la inquiokupación.

Mensaje de tranquilidad

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado un mensaje de tranquilidad al asegurar que las pensiones correspondientes al mes de enero se abonarán con la revalorización prevista, ya que el decreto ley ha estado en vigor hasta este martes. Desde el departamento que dirige Elma Saiz han señalado que el Gobierno trabajará “intensamente” para que la revalorización de las pensiones de 2026 tenga continuidad, pese a la decisión adoptada por algunos grupos parlamentarios.

De esta manera, se repite el escenario que ya se produjo en 2025, cuando PP, Vox y Junts sumaron sus votos para tumbar el decreto ley 'ómnibus' que incluía la revalorización de las pensiones para ese año. Finalmente, el Gobierno troceó el decreto para aprobar la revalorización de pensiones de 2025. De momento, el Ejecutivo no avanza si tomará ese camino, el más fácil. La ministra Elma Saiz se ha limitado a censurar a la derecha en redes sociales y a asegurar que se compluirá este "compromiso inquebrantable" con los pensionistas.

Datos nacionales

A nivel nacional, la Seguridad Social ha destinado este mes de enero una cifra récord de 14.250 millones de euros al pago de la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, un 6,09% más que en el mismo mes del año anterior, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta nómina incorpora la revalorización aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre, que ha quedado pendiente de convalidación parlamentaria tras la derogación del decreto del ‘escudo social’.