Agroexpo aborda en Don Benito innovación, debate y tradición del campo

Agroexpo arranca con un completo programa de actividades y todos los espacios expositivos ocupados. La 38ª edición se extiende al 31 de enero en Feval, en Don Benito, con más de 260 empresas expositoras. En total son 500 las marcas representadas en una superficie de 30.000 metros cuadrados y una previsión de 40.000 visitantes hasta el próximo domingo. El aumento de la superficie de exposición y el respaldo institucional convierten a Agroexpo en todo un referente en innovación y tecnología aplicada al campo.

Muy importante es la participación internacional del certamen, con empresas procedentes de Portugal, Italia, Países Bajos y Suiza, así como el peso de la innovación, la tecnología y la digitalización, y el papel creciente de las mujeres en el sector agroindustrial.

De esta forma, Agroexpo reúne a empresas de ámbitos como maquinaria agrícola, agroquímicos, viveros, ingeniería, climatización, envases y servicios vinculados al desarrollo del campo.

Programación

El miércoles 28 de enero arranca la feria con la presentación y proyección del documental “Cooperar para innovar. La historia del tomate extremeño” (CTAEX y FEVAL), seguida de la inauguración oficial de Agroexpo 2026.

Durante ese día, en el Espacio CDTIC SmartAgroTech hay programación técnica por la mañana y por la tarde con vuelos técnicos con drones orientados a agricultura de precisión y demostraciones prácticas de soluciones IoT aplicadas al sector agroganadero.

El jueves 29 continúa la actividad del CDTIC con exhibición de soluciones basadas en Inteligencia Artificial, operaciones de vuelo técnico con drones y procesos de adquisición de datos mediante prototipado IoT.

Además, se celebra la jornada “Oportunidades de inversión en agricultura para no agricultores” , una conferencia sobre agricultura inteligente y mejoramiento de semillas, y la jornada “Soluciones digitales para el sector agroindustrial: el proyecto transfronterizo TID4AGRO”.

Esta última se estructura en bloque de campo (con ponencias sobre comunicación LORAWAN, parámetros para análisis de ciclo de vida, NIRS para calidad y trazabilidad, y la intervención de Agrypa) y bloque de industria (digitalización en procesos de vino y almazara, calidad postcosecha 4.0 con sensor de etileno/CO₂/COVs y participación de la Coop. Virgen de la Estrella).

Ese mismo día también tiene lugar la jornada “El impulso del cultivo de soja en Extremadura”, con análisis de mercado y cadena de valor, claves técnicas y apartado de financiación.

La mañana se completa con la entrega de diplomas a los mejores expedientes académicos 2024-2025 relacionados con el sector.

Por la tarde se realizan talleres prácticos sobre NIR y sensores (prototipo NIR portátil, visualización de sensores LORAWAN en plataforma TID4AGRO y sensores de humedad de suelo para control del riego).

La PAC, a debate

El viernes 30 se desarrolla la Jornada Técnica Institucional “Sembrar futuro en Extremadura: PAC, relevo generacional y oportunidades reales para el campo”, con inauguración, ponencias sobre la reforma de la PAC 2028-2034, el relevo generacional y la financiación/emprendimiento, además de una charla-coloquio con representantes institucionales y del sector, y cierre con conclusiones.

En paralelo, el CDTIC programa vuelos de monitorización agrícola con drones y demostración de sistemas tecnológicos orientados a la eficiencia energética, y se incluye la presentación de los trabajos del Grupo Operativo EVABEBA. La jornada culmina con el acto de entrega de los “XIII Premios a la Innovación Empresarial”.

Por último, el sábado 31 se celebra el “XVI Concurso Nacional de Maniobrabilidad de Tractor”, junto con concurso infantil y talleres de agricultura, además de churros y barra solidarios a beneficio de Down Don Benito Villanueva y Fundación La Gran Compañía.

Como cierre, el Espacio CDTIC SmartAgroTech mantiene un horario continuo con una sesión de vuelos recreativos con drones.