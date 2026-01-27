Demostraciones de poda de higuera y ensayos de campos para los alumnos de La Parra

Demostraciones de poda de higuera y ensayo de campo para comenzar. Es lo que van a descubrir los alumnos de Secundaria de La Parra gracias a un proyecto formación puesto en marcha por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de esta localidad pacense, que ha firmado un convenio con el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).

El proyecto incluye la realización de ensayos de campo y la formación de alumnos. Entre otras actividades, están previstas la puesta a punto de cultivos, selección y multiplicación de especies silvestres de plantas aromáticas; el establecimiento de una parcela de demostración con variedades de olivar en seto de secano; una parcela de variedades de vid para mesa; y un invernadero de ensayo de fertilización y sensorización de plantas.

En este marco, se celebrará una jornada técnica sobre el cultivo de la higuera el martes, 3 de febrero. El programa incluye charlas educativas en el salón de actos del IESO Vicente Ferrer de La Parra y, posteriormente, una demostración de poda de higuera en una parcela municipal dedicada a ensayos y a actividades formativas en distintos cultivos, informa en nota de prensa la Administración regional.

La actividad está dirigida al alumnado del ciclo formativo de grado básico de Agro jardinería y composición floral, a agricultores de La Parra y de localidades cercanas. Para asistir es necesario inscribirse.

Resultados de trabajos de investigación de Cicytex

La formación teórica se centrará en resultados de trabajos de investigación de Cicytex sobre riego en el cultivo de la higuera; variedades y sistemas de producción en intensivo y superintensivo para consumo de higos frescos y en seco.

Se trata de información y datos obtenidos en los proyectos Innofig (Aptitud agronómica de la higuera en producción superintensiva y control de la maduración para la mejora de la calidad de los higos destinados al consumo en fresco y para secado), financiado por la Agencia Estatal de Investigación; y el proyecto ET-Agros (Avances tecnológicos para una agricultura de regadío sostenible frente a los retos de la sequía y el cambio climático). El proyecto ET-Agros se enmarca en el Programa Operativo Feder Extremadura 2021-2027.

La jornada comenzará a las 9.00 horas, en el IESO Vicente Ferrer de La Parra con una presentación de la directora de Cicytex, Carmen González Ramos, y de la directora del IESO Vicente Ferrer, María Isabel Núñez Contador. También participarán los investigadores María José Moñino Espino y Antonio Vivas Cacho; y la responsable del área de Fruticultura Mediterránea de Cicytex, Margarita López Corrales.

Después, tendrá lugar una demostración práctica de poda en higuera en una parcela municipal. Será realizada por Fernando Pérez Gragera, responsable del mantenimiento de los ensayos de campo de este cultivo en Cicytex.

En este convenio están involucradas las áreas científicas de Biodiversidad Vegetal Agraria; Agronomía de los Cultivos Leñosos y Hortícolas; y Fruticultura Mediterránea de Cicytex.