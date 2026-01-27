Critica la “falta de motivación política, presupuesto y un mal enfoque"
Ecologistas en Acción alerta del “retroceso” de la educación ambiental en Extremadura y reclama un giro a la Junta
La organización pide que la Administración regional recupere el liderazgo y vuelva a convertir a la comunidad en un “referente claro”, impulsando esta materia junto a ayuntamientos, diputaciones y otros organismos
Ecologistas en Acción ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas de educación ambiental de la Administración regional para que Extremadura vuelva a ser un “referente claro” en esta materia. La organización considera que el impulso debe realizarse de forma coordinada con los municipios, las diputaciones y otros organismos, con programas estables y una planificación que llegue al conjunto del territorio.
La petición coincide con la conmemoración este lunes del Día Internacional de la Educación Ambiental, en el marco del cual el colectivo denuncia el “retroceso” que, a su juicio, se está produciendo en la comunidad. Entre las causas, señala la “falta de motivación política, presupuesto y un mal enfoque”, elementos que estarían debilitando la educación ambiental tanto en su vertiente divulgativa como en la red de equipamientos.
Situación de centros
En este sentido, Ecologistas en Acción advierte de la situación de distintos centros de educación e interpretación ambiental en la región, que —según su valoración— se encuentran “cerrados, en mal estado, e incluso han desaparecido”, con especial incidencia en instalaciones de ámbito municipal o gestionadas por mancomunidades.
Como ejemplos, cita el centro de interpretación para las grullas de Moheda Alta, el centro del embalse de Arroyoconejos en Higuera de Llerena, el centro de la Pisá del Caballo en Cabeza la Vaca y el centro de interpretación de la naturaleza en Tentudía.
La organización ecologista añade que la “mayoría” de los municipios integrados en la Red Natura carecen de inversiones en centros de interpretación y educación ambiental. A ello suma una crítica a iniciativas que —según afirma— se están presentando como educación ambiental cuando, en realidad, serían programas de fomento de la caza que “no tienen nada que ver” con esta disciplina.
Educación no reglada
Por último, Ecologistas en Acción sostiene que la falta de impulso político en la educación ambiental no reglada se refleja también en la “falta de actividad” del Consejo Regional de Educación Ambiental, que —según indica— no se reúne desde 2018. En su análisis, esta ausencia de dinamización se acompaña de una “falta de programas, formación y presupuestos” tanto a nivel regional como municipal.
Con este pronunciamiento, el colectivo pide recuperar una estrategia pública que refuerce la educación ambiental como herramienta de sensibilización y participación ciudadana, y que devuelva a Extremadura un papel destacado en este ámbito.
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
- La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura