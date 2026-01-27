Extremadura cierra 2025 con 7.500 parados menos y 19.000 ocupados más

El mercado laboral extremeño ganó 19.100 ocupados en el cuarto trimestre de 2025, una subida del 4,58% respecto al mismo período del año, mientras que el número de desempleados bajó en 7.500 personas, un -10,01%. De esta forma en número de ocupados en la comunidad se sitúa en 436.000 extremeños y la cifra de desempleo cayó hasta los 67.600 parados.

Son los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que muestran que Extremadura registra el segundo mayor incremento porcentual de la ocupación entre las comunidades autónomas y el tercer mayor descenso del desempleo.

Así, la comunidad alcanza una tasa de paro del 13,42% entre octubre y diciembre, ligeramente inferior a los tres meses anteriores (13,56%) y es la más baja de un trimestre desde el año 2007. Ese año, entre julio y septiembre hubo una tasa del 12,34%, según el INE.

Aun así, la tasa de paro de Extremadura es la segunda más alta en el conjunto de las comunidades, solo precedida por Andalucía, y también está más de tres puntos por encima de la media nacional, que se sitúa por primera vez por debajo del 10%. La tasa de actividad, por su parte, se sitúa en el 55,2%

En comparación con el trimestre anterior (de julio a septiembre), la cifra de ocupados disminuyó en 1.300 personas, un -0,29%, y la de parados en 1.000 personas, un -1,46%.

El desempleo femenino en la región, seis puntos por encima del masculino

Por sexos, del total de desempleados en Extremadura, 39.600 son mujeres, lo que supone una tasa de paro del 16,91%, y 28.000 son hombres, con una tasa seis puntos inferior a la de las mujeres, del 10,39%.

En cuanto a las personas ocupadas, 241.500 son hombres, lo que indica una tasa de actividad de 60,13%, y 194.500 son mujeres, cuya tasa de actividad se sitúa diez puntos por debajo, del 50,44%.

Según los últimos datos de la EPA, la población activa de Extremadura se cifra en 503.600 personas, lo que supone un descenso de 2.300 personas (-0,45 %) con respecto al trimestre anterior, mientras que se ganan 11.600 activos (2,35%) en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por provincias, Badajoz ha cerrado el cuarto trimestre del año con 43.400 desempleados, una tasa de paro del 13,43%, y Cáceres suma 24.200, del 13,41%. Y el número de ocupados en la provincia pacense se sitúa en 279.700 frente a los 156.400 que se contabilizan en la de Cáceres.

España baja del 10% por primera vez desde 2008

A nivel general, en España, el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025, hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde el inicio de 2008. Así, durante 2025 el paro se redujo en el conjunto del país en 118.400 personas hasta dejar el total en 2,47 millones.