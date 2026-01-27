Extremadura exhibe la pericia de los mejores conductores de tractor del país

Los conductores más diestros con el tractor y el remolque volverán a demostrar su destreza en Don Benito con motivo de la XVI edición del Concurso Nacional de Maniobrabilidad, una de las citas más singulares y consolidadas de Agroexpo, que se celebrará el próximo 31 de enero en las instalaciones de FEVAL.

La prueba, organizada por la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca, se desarrollará en el marco de una feria que este año ha colgado el cartel de completo, con el cien por cien del espacio expositivo comercializado.

Sorteo del turno

Según ha informado la organización, el concurso comenzará a las 10.00 horas en la plaza de alquitrán de FEVAL, mientras que el sorteo del orden de participación se realizará el día previo, el viernes 30 de enero.

El certamen repartirá premios valorados en torno a 6.000 euros, además de trofeos y cheques de combustible para los tres primeros clasificados. Asimismo, se concederán reconocimientos al participante más veterano, al más joven y a la categoría femenina, y se celebrará un concurso infantil con carácter educativo y lúdico.

Durante la jornada habrá churros y una barra solidaria, en una cita que combina competición, convivencia y promoción del sector agrario.

Inscripción solidaria

La inscripción tendrá un coste de 25 euros, de los que cinco euros se destinarán a la Asociación Down Don Benito-Villanueva y a la Fundación La Gran Compañía, reforzando el carácter solidario del evento.

El presidente de la asociación organizadora, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado la trayectoria del concurso, que se ha consolidado como uno de los principales reclamos de Agroexpo, con la participación de conductores procedentes de distintos puntos de España.

Agroexpo, punto de encuentro del sector

El Concurso Nacional de Maniobrabilidad se integra en el programa de Agroexpo 2026, que celebrará su 38ª edición del 28 al 31 de enero y reunirá a más de 260 empresas expositoras, con 500 marcas representadas, una superficie de 30.000 metros cuadrados y una previsión de 40.000 visitantes.