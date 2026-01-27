Campo
Extremadura ya tiene fechas para solicitar los 568 millones en ayudas de la PAC 2026/27
El Diario Oficial de Extreadura publica este martes la resolución con las distintas subvenciones
Extremadura ya ha puesto fecha al inicio del plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) correspondientes a la campaña 2026/2027, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
La convocatoria, gestionada de forma conjunta por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, incluye el conjunto de pagos directos, ayudas asociadas y compensaciones vinculadas tanto al actual Plan Estratégico de la PAC como a compromisos de programas anteriores.
Convocatoria y presupuesto
El DOE recoge una resolución que regula la convocatoria de las ayudas PAC para la campaña 2026/2027 por un importe global de 568.100.000 euros, según informa EFE.
Entre las líneas convocadas se incluyen la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda redistributiva complementaria, la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras y los eco-regímenes vinculados al clima, el medio ambiente y el bienestar animal.
Pagos asociados y desarrollo rural
La resolución también contempla los pagos directos asociados tanto a la agricultura como a la ganadería, incorporando las modificaciones introducidas por la legislación estatal.
Además, se convocan las solicitudes de pago anual de compromisos ya adquiridos en líneas de desarrollo rural procedentes de programas operativos anteriores al PDR 2014-2022, como la forestación de tierras agrícolas.
Plan Estratégico de la PAC
Junto a ello, la convocatoria incluye el pago de la segunda y cuarta anualidad de determinadas intervenciones recogidas en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, especialmente aquellas relacionadas con compromisos medioambientales, de gestión y con las zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.
Tramitación de solicitudes
La solicitud única deberá realizarse, cumplimentarse y registrarse a través de la aplicación SGA (Sistema de Gestión de Ayudas). Según ha indicado la resolución, las Oficinas Comarcales Agrarias han facilitado el acceso a la tramitación a las personas solicitantes que lo requieran.
