Extremadura, entre las regiones donde más se confía en las empresas: cuarta en credibilidad en España

Extremadura figura entre las comunidades autónomas donde la ciudadanía percibe a las empresas como más creíbles, cercanas y coherentes, según el Índice de Credibilidad Sectorial elaborado por la consultora Lasker con la colaboración de GfK. En concreto, la región ocupa la cuarta posición del ranking nacional, con 56,2 puntos sobre 100, solo por detrás de Navarra (66,7), La Rioja (64,8) y Cantabria (57,1).

El informe retrata un panorama de confianza moderada en el tejido empresarial en España: la credibilidad media se sitúa en 52,2 puntos, un “aprobado justo” que refleja que la confianza ciudadana es limitada y está condicionada. Sin embargo, el análisis territorial revela diferencias muy marcadas entre comunidades que no encajan con los patrones habituales de riqueza, tamaño o peso industrial: tener más actividad económica no garantiza una percepción más positiva, y, de hecho, algunos territorios más pequeños lideran el índice.

La distancia entre la comunidad mejor valorada y la peor supera los 21 puntos, con Navarra y La Rioja muy por encima de la media. En el otro extremo aparecen Cataluña (49,6), Castilla-La Mancha (48,6), Asturias (47,2), Castilla y León (47,2) y, en último lugar, el País Vasco (45,5).

El arraigo local, posible explicación

Aunque el estudio no establece un patrón único, sí identifica rasgos comunes en las regiones con mejores resultados: allí donde se percibe a las empresas como actores cercanos, fiables y coherentes, la credibilidad tiende a aumentar.

En esa línea, Vicente Beneyto, socio director de Lasker, apunta a una posible explicación: el predominio de empresas medianas, familiares o con fuerte arraigo local puede favorecer que el ecosistema empresarial se perciba como “más próximo y reconocible”, generando una sensación de responsabilidad directa ante la comunidad. “Donde la empresa se percibe como parte de la comunidad, la confianza aumenta. Donde se percibe como distante o desconectada, se resiente”, señala.

Alimentación y comercio electrónico, los sectores mejor valorados

El Índice Lasker también mide la confianza por sectores y apunta a los ámbitos ligados al consumo diario —donde el cliente recibe el producto de forma inmediata— como los más creíbles. Alimentación y Comercio Electrónico encabezan la clasificación.

En el lado opuesto, el informe sitúa sectores con servicios más complejos y percibidos como opacos o difíciles de entender, además de entornos con menor competencia: Financiero, Energético e Inmobiliario. El estudio relaciona esta desconfianza con crisis recientes y situaciones que han dañado la percepción pública, como las preferentes en el caso del sector financiero, la burbuja inmobiliaria y las dificultades de acceso a la vivienda en el inmobiliario, o episodios como apagones y fluctuaciones de precios en el energético.

La credibilidad, ligada a la experiencia

Uno de los hallazgos más llamativos aparece al analizar la credibilidad por edades. En lugar de caer progresivamente con el tiempo, el índice se concentra en dos momentos vitales clave. El tramo de 35 a 44 años registra el nivel más bajo (47,6 puntos), una franja en la que la relación con las empresas suele ser más intensa y compleja y se penalizan con mayor dureza la falta de claridad, las incidencias o las promesas incumplidas.

El segundo foco de desconfianza se sitúa en los mayores de 64 años, que obtienen 49,5 puntos, también por debajo de la media nacional. En su caso, la desconfianza estaría marcada por la desconexión: “La digitalización acelerada de servicios, la automatización de la atención y la complejidad creciente de los contratos generan una sensación de desprotección y pérdida de trato personalizado”, explica Beneyto.

En contraste, los jóvenes de 18 a 24 años otorgan la puntuación más alta (60,2), seguidos por el grupo de 25 a 34 (57,1), posiblemente por una relación más puntual con el tejido empresarial y menor historial de conflictos.

Transparencia y honestidad, las claves

El informe concluye que la credibilidad se construye menos con discursos y más con el “funcionamiento real” del servicio: información clara, cumplimiento de la promesa y atención ante incidencias. En cuanto a valores, el índice señala cinco como determinantes, aunque con distinto peso: Transparencia, Honestidad, Empatía, Sostenibilidad y Compromiso ético y social.

Los dos pilares principales son la Transparencia (53,7) y la Honestidad (53,5), ligados a cómo se informa sobre condiciones de productos y servicios, la facilidad de contacto y el cumplimiento de lo prometido. En tercer lugar aparece la Empatía (53), entendida como la capacidad de escuchar y adaptar respuestas, reforzando la relación “más cercana y humana” con clientes y públicos.

La Sostenibilidad (52,1) solo mejora la credibilidad cuando se respalda con acciones “tangibles, medibles y consistentes”, mientras que el Compromiso ético y social es el valor con menor impacto por el escepticismo hacia iniciativas percibidas como estrategia de imagen.

El Índice Lasker se presenta como una herramienta de seguimiento para medir cómo evolucionan los atributos que sostienen la reputación empresarial. Para Lasker, el reto está en demostrar que estos compromisos forman parte del modelo de negocio y no solo de la narrativa: una garantía —según el informe— para atraer talento, fidelizar clientes y consolidar relaciones de confianza a largo plazo.