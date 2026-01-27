La Feria de Olivenza se celebrará del 6 al 9 de marzo con Manzanares, Talavante, De Justo y Roca Rey

La Feria de Olivenza (Badajoz) se celebrará del 6 al 9 de marzo y contará con la participación de José María Manzanares, Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey, entre otras figuras del toreo.

“La plaza va a colgar el cartel de ‘no hay billetes’, y se van a llenar también los hoteles, los bares y las tiendas, y eso es riqueza para Olivenza y para Extremadura”, ha declarado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, durante la presentación del festejo, celebrada este martes, en la que ha refrendado el apoyo de la Junta al sector taurino regional.

Ramírez ha recordado que la Feria de Olivenza es la primera del calendario taurino español y ha subrayado su importancia, que, según ha indicado, “trasciende las fronteras nacionales”.

“Vendrá gente de Madrid, de Andalucía, de Cataluña o del norte de España, pero también de Portugal y de Francia”, ha anticipado el consejero, quien ha añadido que estos visitantes, además de asistir a los festejos, “dormirán, comerán y cenarán” en la región.

El cartel

La localidad pacense contará con una novillada con picadores y tres corridas de toros.

El 6 de marzo se lidiarán novillos de Talavante para Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez , alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, que debutará con picadores.

El 7 de marzo, José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega torearán reses de El Puerto de San Lorenzo.

El 8 de marzo, la corrida de toros, con animales de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto, contará con Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez.

Por último, el 9 de marzo, Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey lidiarán toros de Victoriano del Río.

Durante su intervención, Ramírez ha ofrecido datos sobre el peso socioeconómico de la tauromaquia en Extremadura. El año pasado se han celebrado en la región 72 festejos con profesionales, la cifra más alta del último trienio, y se han organizado 28 corridas de toros, un 40% más que dos años antes.

Según recoge la Junta en nota de prensa, el sector taurino mueve en torno a 28 millones de euros al año en Extremadura y emplea a aproximadamente un millar de personas.