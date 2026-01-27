De Trujillo a Moncloa, nueva marcha reivindicativa del campo extremeño

Apag Extremadura Asaja ha anunciado este martes nuevas movilizaciones en defensa del campo extremeño y español. Serán los días 10 y 11 de febrero en Madrid, con una marcha reivindicativa que partirá desde Trujillo hasta Moncloa. Así lo ha explicado el presidente de la organización, Juan Metidieri, durante la rueda de prensa.

Desde esta organización agraria se ha querido agradecer públicamente a los grupos políticos y eurodiputados del Parlamento Europeo que han apoyado la iniciativa de elevar el acuerdo de Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. “Un paso que, con independencia de su resultado final, permite paralizar y dilatar en el tiempo la entrada en vigor de un acuerdo que amenaza gravemente al sector agrario”, se ha apuntado en nota de prensa.

Este colectivo exige al Gobierno de España que respete las decisiones democráticas adoptadas en el Parlamento Europeo, y advierte de que cualquier intento de ignorarlas supondría una grave vulneración de los principios democráticos. En este sentido, Apag Extremadura Asaja ha sido especialmente crítica con las declaraciones del ministro de Agricultura, Luis Planas, “quien se ha solidarizado públicamente con agricultores y ganaderos mientras, al mismo tiempo, respalda un acuerdo que puede provocar el cierre de miles de explotaciones. “Ya no valen las palabras, hacen falta hechos”, se ha indicado, calificando estas manifestaciones de “vergonzosas” por su contradicción con la realidad del campo.

Nuevas movilizaciones: del campo a Moncloa

Tras el éxito de las dos grandes movilizaciones llevadas a cabo en Extremadura en las últimas semanas, Apag Extremadura Asaja considera imprescindible mantener la presión. Por ello, el 10 de febrero la organización iniciará una marcha lenta en caravana de vehículos agrícolas desde Trujillo hasta Moncloa, “a la espera de las correspondientes autorizaciones de las distintas delegaciones de gobierno” de los territorios que atravesará la marcha.

Ese mismo día, se hará entrega de la tabla reivindicativa tanto en Moncloa como en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de exigir un posicionamiento claro de los distintos grupos políticos en defensa del sector agrario.

El 11 de febrero, Apag Extremadura Asaja participará además en la manifestación convocada en Madrid, reforzando así una protesta que pone el foco en la capacidad del Gobierno de España para vetar acuerdos como el de Mercosur y “frenar propuestas lesivas como la actual reforma de la Política Agraria Comunitaria,” que la organización exige que vuelva a sus orígenes.

Incumplimientos pendientes

Finalmente, Apag Extremadura Asaja reclama al Gobierno central que cumpla los compromisos adquiridos, entre ellos los 370 millones de euros prometidos para cultivos permanentes, publicados en el BOE el 2 de abril del año pasado "y que, a día de hoy, siguen sin materializarse". En concreto, según la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, se establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania. “La lucha continúa”, ha concluido Metidieri, “porque el futuro del campo no puede seguir guardado en el cajón del olvido”.