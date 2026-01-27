La UEx aprueba el reglamento interno de su Plan Antifraude para proteger sus intereses y su imagen

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura (UEx), reunido en sesión ordinaria de forma virtual este martes 27 de enero, ha aprobado el reglamento de ordenación del Sistema Interno de Información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes, dentro del Plan Antifraude de la institución, aprobado en julio de 2022.

El documento ha introducido cambios en el citado plan y ha reforzado el compromiso de la UEx con la “lucha contra el fraude y la corrupción”, al establecer mecanismos para prevenir, detectar, corregir y perseguir comportamientos que puedan causar un grave daño a los intereses y a la imagen de la universidad.

Prevención de infracciones

El reglamento ha tenido como objetivo la creación del Sistema Interno de Información de la UEx y la regulación de la gestión de las comunicaciones relacionadas con posibles infracciones normativas. Este sistema ha permitido canalizar las denuncias de situaciones de fraude que pudieran detectarse en el ámbito universitario y ha fijado el procedimiento para su tramitación.

Asimismo, el protocolo ha posibilitado acreditar judicialmente la existencia de un sistema eficaz de prevención de actos delictivos, fomentar los valores de integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia y honradez en la comunidad universitaria, y establecer medidas de protección para las personas informantes.

El Sistema Interno de Información se ha configurado como el cauce para que el personal que trabaja en la Universidad de Extremadura pueda comunicar acciones u omisiones de las que tenga conocimiento y que puedan constituir infracciones.

Nuevo máster Erasmus Mundus

Entre otros asuntos, el Consejo de Gobierno ha ampliado sus disciplinas con la aprobación del Máster Conjunto Erasmus Mundus en Análisis Inteligente de Datos de Redes de Sensores Ambientales (MIDA-ESN), un programa interdisciplinar orientado a abordar retos ambientales mediante tecnologías avanzadas de sensores, electrónica y análisis de datos.

El máster, con una duración de dos años y cuatro semestres, está coordinado por la Universidad de Coímbra (Portugal) y se imparte junto a la Universidad de Toulouse (Francia) y la Universidad de Extremadura. El programa contempla estancias académicas en las tres universidades y un último semestre dedicado a la realización de una tesis o prácticas profesionales en colaboración con entidades europeas.

La iniciativa se apoya en la experiencia del Consorcio SenForFire, desarrollado en el marco del Programa Interreg SUDOE, centrado en la monitorización ambiental, la detección de incendios forestales y la evaluación de riesgos basada en datos.

Convenios ratificados

En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha ratificado 36 convenios del Servicio de Gestión de Transferencia de Resultados de Investigación (SGTRI), por un importe total de 207.762,98 euros, además de 99 convenios de cooperación educativa y 25 convenios de colaboración con otras instituciones.