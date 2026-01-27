El camino a la investidura
Vox reitera su disposición a negociar pero insiste: "En Extremadura no hay gobierno porque el PP no quiere"
Óscar Fernández sitúa la responsabilidad del bloqueo en María Guardiola y vuelve a reclamar un papel acorde a su resultado electoral en el nuevo Ejecutivo
El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reiterado este martes su disposición a negociar la investidura de María Guardiola, pero insiste en reclamar un papel acorde a su resultado electoral en el nuevo ejecutivo de coalición. "En Extremadura no hay gobierno porque el PP no quiere", ha asegurado tras situar la responsabilidad del bloqueo en la presidenta en funciones, María Guardiola.
Fernández afirma que Vox quiere que haya gobierno en Extremadura, pero reitera que cualquier acuerdo debe partir del "respeto" a los votos obtenidos por su formación en diciembre. "Los extremeños han hablado y han decidido que quieren más del doble de Vox. Ni más, ni menos", ha señalado para dejar claro que la formación no aceptará un papel secundario ni un acuerdo limitado a un apoyo externo sin contrapartidas políticas.
Terceras elecciones
Fernández ha confirmado que tras el choque por la Mesa de la Asamblea se han producido nuevos contactos entre PP y Vox y ha asegurado que seguirán reuniéndose "si ellos quieren". El portavoz ha rechazado en todo momento concretar el contenido de las conversaciones en pos de la discreción, aunque ha insistido en que Vox ha puesto sobre la mesa "exactamente lo mismo" que ha defendido en los últimos dos años y medio.
Así, ha recalcado que fueron el PP y Guardiola quienes no quisieron hablar de las 200 medidas que Vox planteó en la negociación de los presupuestos de 2026 y son ellos, advierte, "los que pueden llevar a Extremadura a unas terceras elecciones".
"Si el PP quiere contar con nuestro apoyo, evidentemente tiene que asumir una parte importante de nuestras propuestas y de nuestras iniciativas. Eso es absolutamente evidente", ha señalado para dejar claro que "la pelota está en el tejado de la señora Guardiola y del Partido Popular".
La Mesa de la Asamblea
En relación con la constitución de la Mesa de la Asamblea, en la que resultó elegido presidente el diputado del PP Manuel Naharro, Fernández ha señalado que se trata de una situación que "no tiene vuelta atrás" y que se produjo con el respaldo unilateral de los populares.
Sobre la cesión de esos 10 votos del PP para que Vox contase con la secretaría primera, ha indicado que el Partido Popular puede hacer "lo que crea conveniente con sus votos", pero para Vox "las cosas siguen exactamente igual".
