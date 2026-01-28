Alcántara y La Serena ganan más de 320 hectómetros cúbicos de agua en solo 72 horas

Los embalses Alcántara y La Serena han ganado más de 320 hectómetros cúbicos en apenas 72 horas. Estas dos presas, las mayores de España por capacidad, son también los que encabezan el listado de las que más agua han recibido en estos tres días en todo el país. Solo en las últimas tres horas, el de Alcántara ha aumentado sus reservas en 30 hectómetros cúbicos y roza ya el 75% de su aforo. Un nivel similar al de La Serena, con un 69%, el doble de la media en la última década a estas alturas de año (34,6%).

No son los dos únicos embalses de la región que han aumentado sensiblemente el agua que almacenan a causa de las precipitaciones asociadas a las borrascas Joseph y Kristin. Los de Cedillo, Gabriel y Galán, García de Sola y Cíjara también aparecen entre los diez españoles que más han incrementado sus reservas en las últimas horas, según la información recopilada por la web especializada embalses.net a partir de los datos de las confederaciones hidrográficas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Embalse Jerte-Plasencia, que desde ayer ha ganado unos cinco hectómetros cúbicos. / Toni Gudiel

En el caso del de Villar del Rey, que es el que abastece de suministro a la ciudad de Badajoz, comenzó a aliviar este martes, soltando un caudal de salida: 43,73 metros cúbicos por segundo al río Zapatón. Con todo, de acuerdo al Sistema de Información de Redes Automáticas (Sira) de la cuenca del Guadiana en estos momentos se encuentra por encima del cien por cien de su capacidad, con más de 145,9 hectómetros cúbicos de un potencial teórico de 131 (112%).

Además, de estos, de acuerdo a la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la región también están desembalsando los siguientes embalses:

Presa de Gargáligas (río Gargáligas). Envío agua a Orellana a través del canal de las Dehesas y aliviado natural

Presa de Cubilar (río Cubilar). Envío de agua a Sierra Brava a través del canal de las Dehesas

Presa de Los Molinos (río Matachel). Aliviado natural

Presa de Proserpina (arroyo de las Pardillas). Apertura parcial de desagüe de fondo

Presa de Los Canchales (Rivera de Lácara). Aliviado natural

Presa de Horno Tejero (Rivera de Lácara). Apertura parcial de desagüe de fondo

Azud de lavadero (río Ruecas). Aliviado natural

Noticias relacionadas

En la cuenca del Tajo, se están realizando desembalses en las presas de Jerte-Plasencia, Borbollón y Rivera de Gata, según ha comunicado esta mañana su confederación hidrográfica. A ellas se suma el que se está efectuando en la de Guadiloba, de la que es titular el Ayuntamiento de Cáceres.