En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura

Fotogalería | La borrasca impacta de lleno en Extremadura

Alerta que ha llegado a los móviles de los cacereños. / Carlos Gil

Suspendidas las clases, parques y pistas deportivas cerrados, árboles caídos, contenedores de basuras invadiendo la calzada, pueblos sin luz... son algunas de las incidencias en las últimas horas en Extremadura a consecuencia del temporal de lluvia, viento y nieve que azota la región.

  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  3. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  4. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  5. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  6. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  7. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola
  8. La Junta dará hasta 540.000 euros a fondo perdido a comunidades de regantes de Extremadura

