En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert

Es-Alert avisa a la población de rachas de hasta 130 kilómetros a la hora

Es-Alert acaba de lanzar un aviso de rojo por viento de la Aemet en la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez por rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora.

Protección Civil insta a evitar desplazamientos innecesario, procurar quedarse en el domicilio hasta nuevo aviso.

Además, indica que se sigan las indicaciones de las autoridades y en caso de emergencia llamar al 112. Protección Civil aisa a los ciudadanos que no ponga en riesgo su vida.