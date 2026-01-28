En Directo
En directo | Protección Civil recomienda a los extremeños quedarse en casa y lanza una alerta por Es-Alert
Suspendidas las clases, parques y pistas deportivas cerrados, árboles caídos, contenedores de basuras invadiendo la calzada, pueblos sin luz... son algunas de las incidencias en las últimas horas en Extremadura a consecuencia del temporal de lluvia, viento y nieve que azota la región.
Caída de árboles en Valdepasillas, Badajoz
Es-Alert avisa a la población de rachas de hasta 130 kilómetros a la hora
Es-Alert acaba de lanzar un aviso de rojo por viento de la Aemet en la meseta cacereña, Villuercas y Montánchez por rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora.
Protección Civil insta a evitar desplazamientos innecesario, procurar quedarse en el domicilio hasta nuevo aviso.
Además, indica que se sigan las indicaciones de las autoridades y en caso de emergencia llamar al 112. Protección Civil aisa a los ciudadanos que no ponga en riesgo su vida.
Rachas de viento de hasta 130 kilómetros a la hora
Cortes de las líneas telefónicas
El 112 de Extremadura avisa que los vientos que provoca la borrasca Kristin ha provocado el corte de varias líneas telefónicas en zonas del norte de Cáceres, Campiña Sur y La Serena.
El techo de un pabellón de Arroyo de la Luz cae sobre las Ex-207
Cortada la salida de Arroyo de la Luz en la Ex-207 por la caída en la calzada del techo de un pabellón.
Ascensión Martínez Romasanta
Incidencias en Badajoz
El alcalde de Badajoz hace un llamado a la precaución y colaboración ciudadana. Se han registrado árboles caídos, un muro derribado en una vivienda de las Terrazas de las Vaguadas y vallas caídas en un parcela de la Dehesilla, entre otras incidencias en la capital pacense.
Además, ha aumentado el caudad del arroyo Calamón.
Alberto Manzano Cortés
Madrugada complicada en Mérida
El temporal de viento y lluvia ha dejado una madrugada complicada en la capital extremeña. «Fue una noche horrorosa y nos ha costado dormir bien», resumían algunos emeritenses al despertar, tras horas marcadas por las fuertes rachas de aire y las precipitaciones. Los bomberos de Mérida llevan desde la tarde-noche de ayer atendiendo numerosas incidencias provocadas por el vendaval.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
Suspendida la recogida de residuos en Cáceres
El Ayuntamiento de Cáceres suspende la recogida de residuos, cartón puerta a puerta, recogida de enseres, punto limpio móvil y fijo se cierra.
Nieves Agut
Coria cierra varios parques
Debido a las condiciones climatológicas adversas️ y a las fuertes ráfagas de viento previstas a lo largo del día de hoy miércoles, la Policía Local de Coria ha procedido al cierre preventivo de los siguientes espacios públicos: Paseo de la Isla y parque de Cadenetas.
El río Alagón presenta caudal elevado, según los datos de los sistemas de vigilancia (SPIDA y Confederación Hidrográfica del Tajo), aunque recalcan que no existe riesgo para la población. La Junta de Extremadura ha activado el Nivel 0 – Prealerta del Plan INUNCAEX, lo que implica seguimiento preventivo y coordinación entre administraciones. Los servicios operativos (Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales) se encuentran en vigilancia activa, sin que se hayan registrado incidencias. Esta medida se adopta por seguridad, ante el riesgo de caída de ramas, árboles u otros elementos, recalcaron desde la Policía Local. Así mismoo, solicitan la colaboración ciudadana, respetando el cierre y evitando el acceso a estas zonas hasta nuevo aviso.
