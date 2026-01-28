Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suministro eléctrico

La distribuidora de Iberdrola refuerza su presencia en Extremadura ante los efectos de 'Kristin'

Alburquerque, Valencia de Alcántara, el sur de la provincia de Cáceres y el norte de la provincia de Badajoz, las áreas más afectadas

Operarios chequean los trabajos en una torre eléctrica.

Operarios chequean los trabajos en una torre eléctrica. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La distribuidora de Iberdrola, i-DE, ha declarado este miércoles el estado de emergencia ante la borrasca 'Kristin', movilizando todos los recursos disponibles y reforzando las zonas más afectadas de Extremadura con personal de otras provincias cercanas, "para dar apoyo en todo lo que pueda ser necesario", subraya en un comunicado. En total, durante la jornada han operado 150 profesionales en la región.

Las zonas más afectadas por incidencias en líneas eléctricas han sido las de Alburquerque, Valencia de Alcántara, el sur de la provincia de Cáceres y el norte de la provincia de Badajoz, coincidiendo con el mapa de vientos del aviso rojo en la que sean llegado a detectar rachas de 130 km/h.

Noticias relacionadas y más

El suministro se había recuperado a mediodía en el 85% de los puntos en los que se ha detectado alguna incidencia. Los técnicos de i‑DE han continuado trabajando en las labores precisas para restablecer la electricidad "con la mayor rapidez posible" en los lugares pendientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. En directo | Extremadura, en jaque por el temporal: carreteras en nivel negro, nieve, viento y lluvia sin tregua
  3. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  4. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  5. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  6. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  7. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  8. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

La distribuidora de Iberdrola refuerza su presencia en Extremadura ante los efectos de 'Kristin'

Manuel Naharro coordinará un grupo de trabajo sobre reto demográfico entre parlamentos autonómicos de Europa

Manuel Naharro coordinará un grupo de trabajo sobre reto demográfico entre parlamentos autonómicos de Europa

Gas Extremadura lidera la transición energética en la región con los gases verdes

Gas Extremadura lidera la transición energética en la región con los gases verdes

En directo | La circulación en la A-66 queda totalmente restablecida

En directo | La circulación en la A-66 queda totalmente restablecida

El tomate, un pilar económico para el regadío regional

El tomate, un pilar económico para el regadío regional

La era autónoma llega a la agricultura

La era autónoma llega a la agricultura

Guardiola reclama «reglas justas» para el campo en la inauguración de Agroexpo

Guardiola reclama «reglas justas» para el campo en la inauguración de Agroexpo
Tracking Pixel Contents