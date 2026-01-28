Suministro eléctrico
La distribuidora de Iberdrola refuerza su presencia en Extremadura ante los efectos de 'Kristin'
Alburquerque, Valencia de Alcántara, el sur de la provincia de Cáceres y el norte de la provincia de Badajoz, las áreas más afectadas
La distribuidora de Iberdrola, i-DE, ha declarado este miércoles el estado de emergencia ante la borrasca 'Kristin', movilizando todos los recursos disponibles y reforzando las zonas más afectadas de Extremadura con personal de otras provincias cercanas, "para dar apoyo en todo lo que pueda ser necesario", subraya en un comunicado. En total, durante la jornada han operado 150 profesionales en la región.
Las zonas más afectadas por incidencias en líneas eléctricas han sido las de Alburquerque, Valencia de Alcántara, el sur de la provincia de Cáceres y el norte de la provincia de Badajoz, coincidiendo con el mapa de vientos del aviso rojo en la que sean llegado a detectar rachas de 130 km/h.
El suministro se había recuperado a mediodía en el 85% de los puntos en los que se ha detectado alguna incidencia. Los técnicos de i‑DE han continuado trabajando en las labores precisas para restablecer la electricidad "con la mayor rapidez posible" en los lugares pendientes.
