Un estudio en 44 centros asistenciales de Extremadura detecta sobrecarga, inseguridad y déficit de personal

Un estudio realizado en 44 centros asistenciales y de atención continuada de Extremadura ha detectado un "problema estructural de sobrecarga laboral, inseguridad y déficit de personal" en este tipo de recursos. El análisis se ha elaborado en el marco de la campaña 'STOP Agresiones', impulsada por USO Extremadura, tras visitas y reuniones con plantillas y equipos directivos de centros dependientes de la Junta.

El informe señala que "las agresiones físicas, verbales y conductuales hacia el personal forman parte del día a día de numerosos profesionales, especialmente en centros residenciales, sociosanitarios, de menores y de educación especial". Según el documento, esta realidad se ha ido consolidando en un contexto marcado por la falta de personal, la ausencia de protocolos homogéneos y la carencia de una respuesta preventiva eficaz.

Entre los factores que agravan esta situación, el análisis apunta a la debilidad del sistema de prevención de riesgos laborales. En este sentido, USO Extremadura recuerda que ha registrado ante la Junta una solicitud urgente para la creación de nuevas plazas en el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), tras constatar, "y así lo ha reconocido la propia Inspección de Trabajo, que el servicio se encuentra en una situación de colapso que impide cumplir con sus obligaciones legales".

Un servicio preventivo insuficiente

Actualmente, el SPRL cuenta con una plantilla que el sindicato considerado insuficiente para atender a cerca de 16.000 empleados públicos distribuidos en más de 700 centros de trabajo, muchos de ellos con actividades de alta peligrosidad y elevados riesgos psicosociales, como los centros asistenciales 24 horas.

Esta carencia de técnicos especializados provoca "retrasos prolongados en las evaluaciones de riesgos, dificultades para implantar medidas correctoras y una falta de respuesta adecuada ante situaciones especialmente graves, como las agresiones reiteradas al personal".

Falta de evaluaciones y personal

El documento también pone de relieve la ausencia de evaluaciones psicosociales actualizadas, el escaso seguimiento de los incidentes y la limitada presencia preventiva en los centros. A ello se suma "la insuficiencia de plantillas, con vacantes sin cubrir durante largos periodos, adaptaciones de puesto sin refuerzos compensatorios y ratios que no se ajustan a la dependencia real de las personas usuarias".

Desde USO Extremadura se subraya que los problemas detectados responden a un modelo organizativo que ha agotado sus márgenes y que resulta incompatible "tanto con el deber legal de protección de la Administración como con la prestación de un servicio público de calidad".

Por ello, el sindicato considera "inaplazable" que la Junta de Extremadura adopte medidas, "comenzando por la ampliación inmediata de la plantilla de técnicos superiores en prevención, psicología y especialidades preventivas, tal y como ha requerido la Inspección de Trabajo, y por el refuerzo específico del SPRL en aquellos ámbitos donde los riesgos son más elevados", como los centros asistenciales y sociosanitarios.

Asimismo, ha reclamado el reconocimiento expreso de la peligrosidad de estos puestos, la aplicación efectiva del complemento retributivo correspondiente y la apertura de un proceso de negociación para aprobar un reglamento específico de funcionamiento de los centros de 24 horas.