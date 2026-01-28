Gas Extremadura lidera la transición energética en la región con los gases verdes

Gas Extremadura, la compañía distribuidora de gas natural perteneciente al Grupo Industrial CL, ha reafirmado su liderazgo en la transición energética de Extremadura. Con más de 94.700 puntos de suministro de gas natural en la comunidad autónoma, Gas Extremadura impulsa un modelo energético basado en la seguridad de suministro, la descarbonización progresiva a través de gases renovables y la competitividad para consumidores e industrias. La empresa destaca tres pilares fundamentales que sitúan al gas natural y su evolución hacia el gas verde como ejes de una transición energética sostenible, ordenada y socialmente justa.

Estos tres pilares – seguridad de suministro, descarbonización y competitividad – guían la estrategia de Gas Extremadura en el contexto de Extremadura, una región que apuesta por un mix energético diversificado y acorde con las directrices europeas y nacionales en materia de clima y energía.

El gas natural: una energía segura para Extremadura

La seguridad de suministro es la base del sistema energético de Extremadura. Gas Extremadura garantiza un abastecimiento energético fiable a hogares, comercios e industrias, gracias a su amplia red de distribución y a décadas de experiencia operativa. Con cerca de 95.000 puntos de suministro activos en la región, el gas natural se ha consolidado como una energía de confianza, disponible los 365 días del año, independientemente de las condiciones climáticas o del momento del día. Gas Extremadura garantiza la continuidad del servicio para que los extremeños disfruten de calefacción, agua caliente y procesos industriales sin interrupciones, reforzando la calidad de vida y la productividad económica regional.

El gas natural ha demostrado su capacidad de respuesta en apagones, olas de frío y crisis transitorias de carácter geopolítico.

Una energía descarbonizable gracias al gas verde

El segundo pilar de la estrategia es la descarbonización progresiva del gas natural mediante la incorporación de gases renovables. Gas Extremadura está a la vanguardia en el impulso del gas verde (metano sintético, biometano e hidrógeno) como vector energético clave para reducir emisiones de CO₂ sin renunciar a las ventajas de la red de gas existente. Este enfoque permite que la transición energética sea inmediata y efectiva, aprovechando infraestructuras actuales para distribuir energía limpia.

Extremadura ya vive el presente del gas verde. En Miajadas, una planta de metano sintético está inyectando gas renovable a la red desde el verano de 2025.

Esta instalación ya produce metano renovable a partir de la generación de hidrógeno renovable, (desde seis electrolizadores) mezclado con CO 2 biogénico y su capacidad de producción equivale a toda la demanda de gas natural residencial y comercial de la localidad de Miajadas.

No se trata de un caso aislado: Gas Extremadura ya ha conectado esta planta de gas verde y tiene otras seis plantas con contrato de conexión a sus redes de distribución que inyectarán en los próximos años. En conjunto, estas siete instalaciones supondrán una inyección de 500 GWh anuales de gas renovable, volumen capaz de abastecer el 100% del consumo doméstico y comercial actualmente conectado a las redes de Gas Extremadura. Dicho de otro modo, todo el gas que hoy utilizan hogares y pequeños negocios extremeños podría ser de origen renovable gracias a estas plantas, marcando un hito hacia la neutralidad climática.

Este gas verde, energía local, tiene la misma calidad y prestaciones que el gas natural convencional, por lo que puede introducirse en la red de forma indistinta. Los usuarios finales no perciben diferencias en su uso (calefacción, cocina, procesos industriales), pero el medio ambiente sí: en un análisis de ciclo de vida completo, el uso delgas verde, en general puede reducir las emisiones de CO₂ en entre un 80% y un 100% respecto al gas fósil. Esto se debe a que, por ejemplo con el biometano, se aprovechan recursos o residuos orgánicos locales, que de otro modo emitirían gases de efecto invernadero a la atmósfera y se desplaza el consumo de combustibles fósiles por una fuente renovable, integrándose así en un modelo claro de economía circular. Cada metro cúbico de biometano que circula por las tuberías de Gas Extremadura no solo aporta energía limpia, sino que también contribuye a gestionar de forma sostenible los residuos, a desarrollar el entorno rural (donde se ubican muchas de estas plantas) y a generar empleo local asociado a la nueva industria verde.

La apuesta por los gases renovables en Extremadura se enmarca en una visión más amplia, respaldada por las políticas energéticas de España y la Unión Europea.

La Directiva Europea 2023/2413 del parlamento europeo publica la obligación de la expansión de la energía procedente de fuentes renovables, con un objetivo de producción anual 35.000 millones de m3 de biometano y acelerador del hidrógeno antes del año 2030.

Lograr estas metas exige transformar profundamente el modelo energético, y en ese camino la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética de España, junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), proporcionan un marco propicio para los gases renovables. En estos planes, el metano sintético, biometano, hidrógeno renovable y otros gases verdes se reconocen como vectores energéticos complementarios a la electrificación, esenciales para descarbonizar sectores como la edificación y la industria donde la sustitución inmediata por electricidad puede ser difícil o costosa. El biometano destaca en particular por ofrecer una reducción de emisiones inmediata sin necesidad de grandes cambios técnicos – las calderas y cocinas de gas actuales pueden usarlo tal cual, algo muy valioso en edificios existentes en Extremadura sin que los extremeños tengan que hacer NADA!

Gas Extremadura, alineada con estas directrices, y a través de los promotores de estas plantas de Gas Verde que se conectan a la red de Gas Extremadura, retoma lo que antes era un residuo para convertirlo en recurso. Así, restos agroalimentarios, lodos, ganaderos, etc se transforman en gas verde que ya fluye por las tuberías extremeñas. Este modelo de aprovechamiento refleja un profundo compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, a la vez que sitúa a Extremadura en el mapa de la innovación energética.

De hecho, la región se suma a una tendencia creciente en Europa: en el continente operan ya más de 1.670 plantas de biometano alimentando redes gasistas, y España aspira a superar los 10 TWh anuales de producción de biogás para 2030 según la Hoja de Ruta del Biogás del Gobierno.

Gas Extremadura, con sus proyectos en marcha, contribuye de forma decisiva a que Extremadura sea protagonista de este cambio, demostrando que el gas natural puede evolucionar hacia el gas verde sin perder fiabilidad ni calidad de servicio.

Una energía competitiva para una transición justa y ordenada

El tercer pilar subraya el rol del actual gas natural como una energía competitiva y facilitadora de una transición energética justa, como protección a los consumidores y en especial a los más vulnerables, en Extremadura. Esto significa que el proceso de descarbonización debe realizarse sin comprometer la economía de los consumidores ni la competitividad de las empresas, aprovechando las infraestructuras existentes para evitar costes innecesarios y garantizando que nadie se quede atrás en el camino hacia las energías limpias.

A día de hoy, el gas natural continúa siendo una de las fuentes energéticas más asequibles para miles de familias y negocios. Su precio por unidad de energía es de los más competitivos frente a alternativas, tanto para la Industria como para empresas y clientes domésticos,y las redes de distribución ya están desplegadas en 19 localidades extremeñas.

Esto permite que el coste de instalación para disfrutar de la energía sea menor, puesto que no se requiere una inversión masiva en nuevas infraestructuras para llegar a los usuarios, y además a un precio diez veces más bajo, para los usuarios que las soluciones eléctricas, como la aerotermia.

Gas Extremadura aboga por la neutralidad tecnológica en la transición: aprovechar todas las soluciones disponibles –desde paneles solares hasta calderas de biometano– para alcanzar los objetivos del Pacto Verde de manera pragmática. Como señala la asociación sectorial FEGECA, diferentes tecnologías deben competir en igualdad de condiciones siempre que aporten eficiencia, reducción de emisiones y viabilidad económica. No hay una única vía para la descarbonización, y el gas renovable demuestra que se puede avanzar de forma práctica, ordenada y eficaz, usando recursos e infraestructuras ya disponibles. En definitiva, integrar el gas verde en la matriz energética extremeña abarata y facilita la transición para todos, garantizando que las familias y empresas disfruten de energía limpia sin ver comprometida su competitividad ni su bienestar.

Calderas de condensación: el mejor aliado en las nuevas edificaciones de Extremadura con la máxima calificación energética 'A'

En las nuevas edificaciones de las grandes poblaciones de Extremadura, particularmente en Badajoz y Cáceres, se están equipando con soluciones híbridas, en las que están presentes las calderas de condensación junto a soluciones híbridas para el agua caliente, paliando de esta manera los grandes problemas que han dado en algunas promociones la instalación de aerotermias eléctricas.

En las nuevas promociones se opta por calderas individuales con el apoyo de placas solares e hibridación para el agua caliente sanitaria, obteniendo la máxima calificación energética A, reducción de espacio, y la mitad de importe para el promotor que con una solución pura eléctrica equivalente. Además, un hecho relevante es que todas las calderas, calentadores y cocinas están preparadas en la nueva transición energética, para funcionar con biometano, sin que los clientes o usuarios tengan que hacer NADA!.

Es por este motivo que el gas verde se adapta a la economía de los extremeños, ya que si en el futuro tuvieran que reponer sus calderas, esta inversión se adecúa a la renta media de los extremeños siendo diez veces más barata que los 15.000 euros que se necesitan para sustituir una aerotermia eléctrica, sólo accesible a las rentas más altas.

Las calderas de condensación permiten al Promotor equipar a las nuevas viviendas con el máximo confort, mínimo espacio, frente al gran espacio que necesitan las aerotermias eléctricas. Además, permite a los propietarios contar con duplicidad de servicio, simultáneamente en calefacción con el agua caliente, algo que no puede hacer la aerotermia eléctrica, que prioriza el calentamiento del agua caliente y no puede a la vez usarse la calefacción simultáneamente.

Mientras no se disponga de alternativas técnicas y económicamente viables para las nuevas edificaciones, el gas verde junto a soluciones híbridas para el cumplimiento del código técnico son las soluciones más actuales para la transición energética.

Compromiso con Extremadura afianzando el mundo rural

Con estas iniciativas y pilares estratégicos, Gas Extremadura se posiciona como un aliado imprescindible para que Extremadura alcance sus metas de sostenibilidad y desarrollo. La empresa está comprometida con la innovación tecnológica, incorporando las mejores prácticas y tecnologías disponibles para optimizar la eficiencia de la red y la integración de renovables. Asimismo, su enfoque promueve la colaboración público-privada: Gas Extremadura trabaja de la mano con administraciones locales y regionales, agricultores, ganaderos y empresas tecnológicas para impulsar proyectos de gas verde que combinan reducción de emisiones, gestión de residuos y desarrollo rural en la región.

Cada nuevo punto de suministro de gas natural en Extremadura viene con la garantía de que podrá ser abastecido con energía cada vez más limpia. Cada nueva planta de gas verde conectada supone empleo local, ingresos para el sector agroganadero por la valorización de subproductos, y un paso más hacia la neutralidad climática. Gas Extremadura muestra así que el camino hacia una Extremadura más verde no tiene por qué suponer una ruptura, sino una evolución natural y gradual de la mano de una energía –el gas natural– que se transforma a gas verde, para ser parte de la solución del cambio climático.

Gas Extremadura lidera la transición energética en Extremadura integrando seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad, aprovechando nuestros recursos locales. “El gas verde convierte un reto en una oportunidad. Permite valorizar residuos agrícolas y ganaderos, generar energía local y crear empleo en el territorio. Es una herramienta clara de economía circular que impulsa el desarrollo rural, fija población y contribuye a dar respuesta al reto demográfico desde una lógica productiva y sostenible”, ha señalado Raúl Regodón, Director General de Gas Extremadura.

A través de estas acciones, Gas Extremadura consolida su papel de líder en la distribución de una energía segura, sostenible y competitiva. Extremadura cuenta así con un aliado estratégico para cumplir sus objetivos climáticos sin renunciar al desarrollo económico ni al bienestar de su gente. La transición energética extremeña ya está en marcha, y Gas Extremadura se asegura de que sea una transición con garantías, en beneficio de toda la sociedad extremeña.