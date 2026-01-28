Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca en Extremadura

La Junta justifica la suspensión de las clases tras los daños del temporal en varios centros educativos de la región: "La prevención y la antelación es protección"

Unidas por Extremadura y el PSOE de Cáceres criticaron la falta de previsión de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por el aviso a las diez de la noche del martes

Muro caído en el IES El Brocense de Cáceres, esta mañana.

Muro caído en el IES El Brocense de Cáceres, esta mañana. / EL PERIODICO

G. M. / Efe

"Ayer muchos no comprendieron la decisión de suspender las clases. Hoy nos encontramos estos colegios en Don Benito, Cáceres o Mérida así. La prevención y la antelación es protección". Con este mensaje en sus redes sociales, el consejero de Presidencia e Interior en funciones, Abel Bautista, ha justificado esta mañana el cierre de los centros educativos comunicado en la noche del martes y que ha dejado hoy a más de 165.000 alumnos extremeños en sus casas,

El consejero ha añadido fotografías de algunas de las indicidencias ocurridas, como la caída de un muro del IES Brocense de Cáceres o árboles arrancados por el viento junto a los acceso del colegio Francisco Valdés de Don Benito o las Carmelitas de Cáceres para responder también a las críticas surgidas desde distintos ámbitos por tal decisión.

Entre ellas, las de la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, y también del secretario provincial del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quienes lamentaron anoche la "falta de pervisión" de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por mandar la comunicación sobre la suspensión de las clases de este miércoles a las 22.00 horas.

"Luego hablarán de conciliación", escribía De Miguel después de que se comunicase esta decisión y se preguntaba si "alguien puede ponerse en la piel de las familias trabajadoras" y si no se ha podido tomar esta decisión antes" y si "no se conocía la alerta".

De igual manera, Sánchez Cotrina señalaba que la plataforma de Rayuela colapsaba tras el comunicado de suspensión de las clases por lo que llevaría a que "muchas familias ni se enteren", por lo que animaba a que "más allá de la falta de previsión, hagamos que nadie se quede sin la información" y adjuntaba un pantallazo del texto difundido.

TEMAS

