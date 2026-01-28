La Junta justifica la suspensión de las clases tras los daños del temporal en varios centros educativos de la región: "La prevención y la antelación es protección"

"Ayer muchos no comprendieron la decisión de suspender las clases. Hoy nos encontramos estos colegios en Don Benito, Cáceres o Mérida así. La prevención y la antelación es protección". Con este mensaje en sus redes sociales, el consejero de Presidencia e Interior en funciones, Abel Bautista, ha justificado esta mañana el cierre de los centros educativos comunicado en la noche del martes y que ha dejado hoy a más de 165.000 alumnos extremeños en sus casas,

El consejero ha añadido fotografías de algunas de las indicidencias ocurridas, como la caída de un muro del IES Brocense de Cáceres o árboles arrancados por el viento junto a los acceso del colegio Francisco Valdés de Don Benito o las Carmelitas de Cáceres para responder también a las críticas surgidas desde distintos ámbitos por tal decisión.

Entre ellas, las de la portavoz de Unidas por Extremadura (UPE), Irene de Miguel, y también del secretario provincial del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quienes lamentaron anoche la "falta de pervisión" de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional por mandar la comunicación sobre la suspensión de las clases de este miércoles a las 22.00 horas.

"Luego hablarán de conciliación", escribía De Miguel después de que se comunicase esta decisión y se preguntaba si "alguien puede ponerse en la piel de las familias trabajadoras" y si no se ha podido tomar esta decisión antes" y si "no se conocía la alerta".

De igual manera, Sánchez Cotrina señalaba que la plataforma de Rayuela colapsaba tras el comunicado de suspensión de las clases por lo que llevaría a que "muchas familias ni se enteren", por lo que animaba a que "más allá de la falta de previsión, hagamos que nadie se quede sin la información" y adjuntaba un pantallazo del texto difundido.