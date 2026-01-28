Nivel negro en varias carreteras de Cáceres por nieve y lluvia causando graves problemas de circulación

El temporal de nieve y lluvia casua graves problemas de circulación en varias carreteras del norte de Extremadura, en las que Guardia Civil de Cáceres ha activado el nivel negro y ha restrigido o cortador el tráfico por seguridad.

Uno de los puntos más afectados es la N-110 (Ávila–Plasencia), en la que la circulación se restrigue a todo tipo de vehículos entre los kilómetros 360 y 352, en el puerto de Tornavacas, a causa de la nieve acumulada en la calzada. El tramo permanece debidamente señalizado y se recomienda evitar la zona.

También se registran incidencias en la A-66, a la altura del kilómetro 436, por el embolsamiento de vehículos pesados en sentido Gijón por las nevadas en la provincia de Salamanca, que afectan a la fluidez del tráfico en este eje principal.

Lluvia intensa

Asimismo, las lluvias intensas provoca problemas en la carretera CC-146, que conecta la Ex-117 con el límite con Portugal por Zarza la Mayor. En este tramo, entre los kilómetros 3,400 y 3,900, la vía se encuentra anegada, lo que ha obligado a activar el nivel negro de circulación.

Situación similar se vive en la CC-437, que enlaza la Ex-118 con el Pico Villuercas, donde la afección se extiende desde el kilómetro 0 hasta el 10,800. En este caso, también se ha decretado el nivel negro, con el tramo señalizado y serias dificultades para circular.

Evitar desplazamientos innecesarios

La Guardia Civil recomienda evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante un episodio meteorológico que seguirá condicionando la movilidad en las próximas horas.

Noticias relacionadas

¿Qué significa nivel negro de circulación? El nivel negro de circulación es el grado más alto de alerta en la clasificación utilizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil de Tráfico para informar sobre el estado de las carreteras cuando existe un riesgo extremo para la seguridad vial. ¿Qué implica el nivel negro? Según la DGT y la Guardia Civil, el nivel negro significa que: La carretera está cortada o prácticamente intransitable .

. Existen condiciones meteorológicas muy adversas (nevadas intensas, hielo, inundaciones, desprendimientos u otros fenómenos graves).

(nevadas intensas, hielo, inundaciones, desprendimientos u otros fenómenos graves). Se restringe la circulación a todo tipo de vehículos , incluidos turismos, camiones y, en muchos casos, incluso vehículos de emergencia si no es imprescindible.

, incluidos turismos, camiones y, en muchos casos, incluso vehículos de emergencia si no es imprescindible. El riesgo para los conductores es muy alto, por lo que no se garantiza la seguridad aunque se utilicen cadenas o neumáticos de invierno. ¿Por qué se activa? La Guardia Civil puede activar el nivel negro cuando detecta que: La calzada está cubierta de nieve o hielo sin posibilidad inmediata de limpieza.

sin posibilidad inmediata de limpieza. Hay anegamientos de la vía por lluvias intensas .

. Se producen condiciones que impiden una circulación segura, como ventiscas, falta total de visibilidad o riesgo de quedar bloqueado. ¿Qué recomienda la DGT? Tanto la DGT como la Guardia Civil recomiendan que, ante un nivel negro: Se eviten por completo los desplazamientos por esos tramos.

por esos tramos. Se utilicen rutas alternativas si existen.

si existen. Se sigan únicamente las indicaciones de los agentes y la señalización instalada en carretera.

ChatGPT puede cometer errores. OpenAI no usa datos del á