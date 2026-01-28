Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PIDE entregará su subvención sindical a la asociación AFAD Recuerda Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destinará 4.860 euros de su subvención sindical de 2025 al proyecto de este colectivo tras una votación de sus afiliados

Usuarios de Afad durante una actividad en la asociación.

Usuarios de Afad durante una actividad en la asociación. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) destinará 4.860 euros recibidos en 2025 como subvención sindical al proyecto de la asociación AFAD Recuerda Extremadura, dedicada a la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

En un comunicado, PIDE ha recordado que anualmente dirige a fines sociales la misma cantidad que percibe como subvención sindical.

Tras la votación online realizada entre sus afiliados del 12 al 23 de enero para elegir entre las 24 organizaciones y proyectos propuestos este año por los afiliados de PIDE, 'AFAD Recuerda Extremadura', 'Afectados por el incendio de Jarilla (Cáceres)' y 'Alcer Badajoz' han sido los más votados, por este orden, con el 18%, el 11,5% y el 11,2%, respectivamente.

Noticias relacionadas

El sindicato PIDE ha denunciado que hay muchos ciudadanos que siguen sufriendo necesidad en su vida cotidiana y que los trabajadores siguen sin recuperar los derechos existentes anteriormente a la crisis. "Esta votación supone una buena ocasión para que los afiliados de PIDE sigan impulsando este y otros proyectos solidarios que mejoren la sociedad".

