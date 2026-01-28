Gastronomía
El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos
Otro queso producido en la región, la 'Torta de Rufino', se posicionó entre los mejores del mundo en los TasteAtlas Awards 2025
Peraleda de la Mata, en la comarca de Campo Arañuelo, en Cáceres, se ha convertido en un pequeño referente gastronómico gracias a la quesería artesana Capricho Extremeño, una firma con 26 años de trayectoria que ha captado la atención de la Guía Repsol.
El negocio lo dirigen Montaña Carrasco y Antonio Zamora, propietarios, a su vez, de la ganadería ovina que les proporciona su principal materia prima, la leche.
Los empresarios han apostado por ovejas de la raza Laucane (lacona), una especie procedente de Francia e introducida en España en los años 80. Son animales que producen más leche y hay importantes explotaciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla y León.
La clave de su éxito de esta quesería está en su apuesta por la diversificación y la creatividad, tal y como ha valorado la guía gastronómica. La quesería ha ido abriendo camino con combinaciones de sabores y texturas nuevas: quesos curados con frutos secos, elaboraciones con arándanos o con pimentón de la Vera, e incluso propuestas dulces como bombones de tres chocolates rellenos de crema de queso. Precisamente, en 2024 sus bombones triunfaron en la Feria Internacional del Queso de Trujillo y se alzaron con el premio a la innovación.
Calidad desde el origen
Esta familia de ganaderos cuenta con un millar de ovejas laconas en una finca cercana, lo que les permite controlar el proceso de producción de principio a fin y asegurar la calidad desde el origen.
Capricho Extremeño es uno de los negocios que dinamiza la actividad económica de este municipio cacereño de apenas 1.500 habitantes, donde se está invirtiendo en un importante polígono industrial para atraer empresas a esta estratégica zona pegada a la A-5, la autovía Madrid-Portugal.
El reconocimiento de la Guía Repsol no hace más que apuntalar una trayectoria construida sobre unos cimientos sólidos basados en la tradición quesera y la innovación, como demuestran con su gama de productos para seguir creciendo.
Otro queso extremeño, entre los mejores del mundo
Otro queso extremeño, en este caso de la provincia de Badajoz, se coronaba como uno de los mejores del mundo en los premios TasteAtlas Awards 2025. Se trata de la 'Torta de Rufino', que elabora la empresa familiar Quesos Artesanos Rufino, radicada en la localidad de Oliva de la Frontera. Este manjar de oveja y cabra se colocó en el puesto número 13 del ranking mundial en la pasada edición de los galardones.
