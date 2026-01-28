Salud actualiza el calendario de vacunación en Extremadura con novedades para adultos y mayores

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha actualizado el calendario común de vacunación en Extremadura con novedades para mayores, adultos y pacientes de EPOC. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución con el detalle de los cambios, que se aplicarán en todos los centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados, a partir de este jueves.

La actualización responde a los acuerdos adoptados por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2025, teniendo en cuenta los últimos avances científicos y la situación epidemiológica actual.

El departamento que dirige en funciones Sara García Espada destaca que por primera vez esta actualización se publica en el mes de enero, "lo que permite contar desde el primer mes del año con toda la programación vacunal al día y evita desplazamientos repetidos a los centros sanitarios, facilitando una planificación más cómoda y eficiente para los usuarios".

Residencias de mayores

Como novedad, el calendario recoge la incorporación de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para personas adultas con condiciones de riesgo, una medida que comenzó a aplicarse en noviembre de 2025. Se recomienda la vacunación a los usuarios de residencias de mayores, personas con discapacidad de más de 60 años y adultos con patologías de "muy alto riesgo", entre ellas cáncer hematológico en tratamiento, trasplantes, diálisis, infección por VIH avanzada o errores innatos de inmunidad.

En los dos primeros meses de campaña se inocularon más de 8.400 dosis, con una cobertura cercana al 60% de la población diana. La inclusión de los mayores en esta vacuna «supone un paso más en la protección de la salud de las personas más vulnerables, puesto que el VRS es causa importante de morbilidad y mortabilidad en la población adulta», aseguran desde la administración sanitaria. Insisten en que esta vacunación marca un «hito» en la prevención de enfermedades respiratorias graves en personas mayores vulnerables y sitúa a Extremadura en la vanguardia de la prevención de estas patologías graves.

Carlos Gil

Pacientes con EPOC

Otra de las modificaciones del calendario es la introducción de la vacuna frente a la difteria, el tétanos y la tosferina (dTpa) en personas adultas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La infección por Bordetella pertussis en adultos cursa con tos intensa y prolongada y se asocia a descompensaciones de la EPOC y eventos clínicamente relevantes.

De esta forma, la Consejería de Salud recomienda administrar una dosis de dTpa a quienes no se hayan inmunizado previamente en la vida adulta, con el objetivo de reducir el riesgo de infecciones respiratorias y exacerbaciones de la enfermedad.

Herpes Zóster

En cuanto a la vacunación frente al herpes zóster, el calendario mantiene el esquema progresivo ya establecido, que contempla la inmunización anual de dos cohortes de edad. Durante 2026, se ha previsto vacunar a las personas nacidas en 1946 (80 años) y en 1961 (65 años), así como a aquellas pertenecientes a cohortes anteriores que no hubieran recibido aún la vacuna.

Hasta 2023, esta vacuna, de nombre comercial Shingrix estaba indicada y recomendada para las personas mayores de 18 años con determinadas patologías: trasplantados tanto de órgano sólido como de órgano hematopoyético, personas con hemopatías malignas, personas VIH, personas en tratamiento con fármacos anti JAK y personas en tratamiento con quimioterapia.

El herpes zóster afecta al 30% de la población, sobre todo a partir de los 60. / EL PERIÓDICO

Baja cobertura

Ese mismo año se incluyó en el calendario vacunal de Extremadura solo para la población de 65 años, pero las últimas recomendaciones de la Comisión de Salud Pública llevaron un año después al Servicio Extremeño de Salud (SES) a ampliar la cobertura a la población hasta los 80 años. Se empezó en 2024 por esta última edad, que desde 2025 vienen recibiendo esta vacuna de forma gratuita. Sin embargo, esta medida no está calando entre la población y apenas el 20% de la dos cohortes de edad que conforman la población diana (los 65 y los 80 años) se han vacunado en la última campaña.

El hecho de que solo sea destinada por el momento a las personas de 65 y 80 años puede tener que ver con el elevado coste del fármaco: el importe de las 30.000 dosis adquiridas para la campaña del año pasado superó los 3,7 millones de euros.