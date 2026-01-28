Seis cauces de la cuenca del Tajo, en nivel rojo en la provincia de Cáceres

La sucesión de borrascas que ha afectado a Extremadura durante este mes de enero, con la retirada de Joseph y la llegada de Kristin, ha provocado un aumento generalizado de los caudales, hasta situar a seis ríos en nivel rojo, el umbral que alerta de riesgo de desbordamiento y situaciones hidrológicas muy peligrosas.

Este escenario implica la posible inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación, por lo que se recomienda extremar la precaución en las áreas próximas a los cauces afectados.

Cauces en nivel rojo

Según los datos hidrológicos disponibles, se encuentran en nivel rojo:

El río Jerte a su paso por Galisteo

a su paso por La Rivera de Gata en Moraleja

en El río Árrago en Huélaga

en El Arroyo de las Monjas en El Batán

en El río Salor en Membrío

en El río Alagón en Coria

Avisos en nivel naranja

En nivel naranja, que corresponde a situaciones hidrológicas peligrosas que requieren medidas de protección, se sitúan:

La Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera

en El río Los Ángeles en Casar de Palomero

en El río Ambroz en El Villar

en El río Jerte en El Torno

en El río Tiétar , en el tramo de Casatejada, Jaraíz y La Bazagona , y en el punto de control entre Valverde de la Vera y Losar de la Vera

, en el tramo de , y en el punto de control entre El río Bronco en Montehermoso

Vigilancia en nivel amarillo

Permanecen en nivel amarillo, una situación potencialmente peligrosa que aconseja reforzar la vigilancia:

El río Jerte en El Torno

El río Almonte en el Molino Buitrera.

Ante este escenario, la Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAEX) en toda la región, centralizando la coordinación de las emergencias. Además, se mantiene activo el plan INUNCAEX en fase preventiva por riesgo de inundaciones.

La jornada está marcada también por avisos meteorológicos adversos, con rachas de viento muy fuertes en zonas del norte de Cáceres y el envío de mensajes de alerta a la población para evitar desplazamientos innecesarios.

Cuenca del Guadiana

Respecto a la cuenca que domina la provincia de Badajoz, hay un solo punto en nivel naranja en Guadalemar (La Serena) y amarillo en Ruecas y Alcollarín.