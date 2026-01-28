Educación superior
El temporal suspende una concentración del personal de la UEX contra la "precariedad laboral" en la institución
La protesta estaba convocada por CCOO, UGT y CSIF para denunciar el uso "abusivo" del profesor sustituto para curbir plazas estructurales y reclamar la aprobación inmediata del decreto de figuras del PDI laboral, entre otras demandas
Las organizaciones CCOO, UGT y CSIF habían convocado para este miércoles una concentración en el campus de Badajoz que finalmente han suspendido por el temporal. A la protesta estaba llamada todo el personal de la Universidad de Extremadura (UEx) para exigir medidas urgentes contra la "precariedad laboral" y un compromiso real con el futuro profesional del personal universitario.
En concreto, los sindicatos están exigiendo a la institución y a la administración regional la aprobación "inmediata" del decreto de figuras del PDI laboral como desarrollo de la LOSU "tras casi tres años de retraso injustificado", así como la implantación de una carrera académica y profesional "real" que retenga talento y evite la fuga de personal investigación y docente.
Las organizaciones también solicitan el desbloqueo del convenio colectivo del PDI laboral, la equiparación efectiva entre el personal docente e investigación laboral y funcionario "incluyendo sexenios y quinquenios sin discriminación", la reconversión de contratos postdoctorales en figuras estables y el fin del uso "abusivo" de la figura de profesorado sustituto para cubrir plazas estructurales.
Asimismo, reclaman una revisión integral de la RPT del personal técnico, de gestión y servicios y una financiación "pública suficiente, estable y previsible" para garantizar la calidad de la universidad extremeña, aseguran en una nota de prensa.
En definitiva, aseguran que están pidiendo "dignidad profesional, derechos laborales y una universidad pública a la altura del desarrollo social, económico y cultural que Extremadura necesita".
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- En directo | Extremadura, en jaque por el temporal: carreteras en nivel negro, nieve, viento y lluvia sin tregua
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola