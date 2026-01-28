El temporal deja en Extremadura rachas de viento de 100 km/h de media, casas desalojadas y colegios afectados

"La borrasca está llegando a su fin y el viento está remitiendo". Así lo ha asegurado este miércoles el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta en funciones, Abel Bautista, quien ha defendido la gestión llevada a cabo por parte del Ejecutivo y los equipos de emergencia desde el día de ayer para tratar de minimizar los efectos del temporal en Extremadura. Como medida preventiva, anoche se decidió la suspensión de las clases en la región, si bien, estas se podrán retomar a las 16 horas, ya que a las 15 horas decaerá la alerta naranja por lluvias.

En esta línea, Bautista ha señalado que los alumnos del norte cacereño no podrán volver a las aulas hasta mañana, debido a que en esa zona, la alerta por nieve se mantendrá activa hasta las 18 horas. Tras mantener una reunión de coordinación en la que también ha participado la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, ha reiterado que el cierre de los colegios ha sido una decisión "acertada", pese a las quejas de padres y madres por la tardanza en comunicarlo, además de partidos como Unidas.

"No voy a entrar en argumentarios de si fue tarde o no, se hizo cuando se tuvo que hacer y de manera correcta", ha manifestado. Sobre este asunto, ha explicado que la decisión del cierre de los colegios se tomó a las 21 horas, en base a "la intuición y experiencia en la gestión de incidencias" y no tanto por "datos empíricos". Aunque ha reconocido el "trastorno" que pudo ocasionar la comunicación a las familias a partir de las 21.38 horas, así como los fallos de la plataforma educativa Rayuela, ha considerado que se actuó bien.

Desalojos en Baldebótoa y Gévora

El responsable de emergencias ha reconocido que preocupa el embalse de Villar del Rey, por lo que se ha firmado la autorización para evacuar a los vecinos de las casas aisladas de Baldebótoa y Gévora, en coordinación con el 112, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y Ayuntamiento de Badajoz. "Ya está dispuesto todo el dispositivo para proceder a esa evacuación, para que todo el mundo pueda estar a salvo por la crecida que pudiera producirse en las próximas horas", ha advertido.

Sobre las consecuencias materiales del temporal, ya que afortunadamente no se han registrado daños personales, Bautista ha indicado que el centro 112 de Extremadura ha gestionado más de 300 incidentes relacionados con la borrasca, entre los que se encuentran 25 centros educativos afectados. También se han notificado múltiples cortes de luz en centros de salud, más de 80 líneas eléctricas se han visto afectadas y se han producido caída de líneas telefónicas.

Con respecto a la situación meteorológica, el consejero ha informado de que las rachas de viento ya no superan los 40-50 kilómetros por hora y las precipitaciones son escasas, aunque ha recordado que durante la mañana se han registrado picos importantes, como en Brozas (150 km/h), Badajoz (103) y Mérida (100). "En definitiva, en la zona central de Extremadura la media ha sido de 100 km/h, con picos que lo superan ampliamente, como he comentado", ha señalado.