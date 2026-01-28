El tomate, un pilar económico para el regadío regional

El tomate de industria vuelve a situarse en el centro del debate agrícola en el marco de Agroexpo, una cita que refleja cada año los principales retos y fortalezas del sector agroalimentario extremeño. Una de las industrias clave presentes en el certamen es la del tomate transformado, un cultivo estratégico para las Vegas Altas del Guadiana y para el conjunto del regadío regional, tanto por volumen productivo como por el empleo que genera.

Así lo expone el presidente de Tomates del Guadiana, Domingo Fernández, quien reconoce que el sector atraviesa un momento de incertidumbre marcado por la situación de los mercados internacionales. «El tomate también está dentro de ese problema», señala, en referencia a un contexto complicado que, sin embargo, no frena la actividad de las industrias transformadoras. En este sentido, la empresa prevé mantener esta campaña niveles similares de producción y contratación a los del año anterior con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad y la estabilidad de sus socios agricultores.

Mercado del concentrado

El mercado del concentrado de tomate, pieza clave del sector, atraviesa actualmente una fase de debilidad. A las dificultades ya existentes se suman nuevos factores como la competencia exterior, con especial incidencia del mercado chino y la entrada de producto procedente de Estados Unidos en el mercado europeo. Un escenario que, según Fernández, genera preocupación entre el sector, especialmente por la desigualdad normativa en el uso de determinados productos fitosanitarios frente a otros países productores.

Noticias relacionadas

Capacidad del sector

Pese a ello, el presidente de Tomates del Guadiana, una de las industrias tomateras de referencia a nivel nacional, se muestra convencido de la capacidad del sector para superar este ciclo adverso. «Ya hemos tenido otros momentos como este y los hemos superado», afirma, subrayando el papel esencial que desempeñan las industrias transformadoras en el sostenimiento del cultivo. «Si no funcionamos nosotros, no va a funcionar nadie», apunta, en alusión a la estrecha dependencia entre industria y agricultor. Todo ello a las puertas de una nueva negociación entre productores e industrias ante una campaña que se presenta con la certeza de tener agua suficiente para varias campañas tras las últimas lluvias.