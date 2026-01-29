Más de 4.500 alumnos extremeños se movilizan contra el acoso escolar con Unicef

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra cada 30 de enero, más de 4.500 alumnos de Extremadura se han sumado a una iniciativa impulsada por Unicef España para promover la convivencia pacífica en las aulas y prevenir el bullying y el ciberacoso. En total, participan 54 centros educativos extremeños, dentro de una movilización que alcanza a cerca de 1.700 colegios e institutos de toda España.

La acción se desarrolla a través de la actividad No me quedo mirando, propuesta por el programa de Educación en Derechos de Infancia de Unicef, con la que más de 185.000 niños y adolescentes de Infantil, Primaria y Secundaria reflexionan sobre cómo actuar ante situaciones de violencia que se producen a su alrededor.

Aprender a actuar frente a la violencia

El objetivo de esta iniciativa es dotar al alumnado de habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan decidir cómo intervenir cuando presencian episodios de acoso. Los datos que maneja Unicef son contundentes: uno de cada diez estudiantes sufre acoso escolar o ciberacoso, y en el 80% de los casos hay testigos.

"Presenciar la violencia es una experiencia difícil para nuestros niños y niñas", ha señalado Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de Unicef España. "Por cada caso de acoso hay varios testigos que asisten con miedo o frustración a algo que creen que no pueden frenar. Saber cómo actuar no solo refuerza su seguridad y liderazgo positivo, sino que puede frenar hasta el 57% de los episodios en el momento".

Herramientas para no mirar hacia otro lado

La actividad No me quedo mirando propone herramientas adaptadas al entorno del alumnado para que quienes presencian casos de acoso puedan actuar de forma positiva, promoviendo el compromiso con la convivencia escolar y los derechos de la infancia. Los centros participantes también pueden compartir sus trabajos y propuestas en redes sociales con el hashtag #nomequedomirando.

A través de esta efeméride, los centros educativos trabajan valores como la empatía, el respeto, la confianza y el buen trato, reforzando el papel de la escuela como un entorno seguro y de protección.

"Sumarse a esta celebración implica aprender a reaccionar ante determinadas actitudes y reivindicar un entorno comprometido con los derechos de la infancia", ha afirmado Teresa Chamorro, presidenta de Unicef Comité Extremadura.

Un problema local con impacto global

La iniciativa llega además tras la publicación del informe Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Unicef España junto a la Universidad de Santiago de Compostela, que recoge la voz de casi 100.000 menores. El estudio revela que uno de cada diez reconoce haber sufrido ciberacoso y que casi el 9% ha recibido presiones para enviar contenido sexual.

A nivel internacional, Unicef recuerda que los conflictos armados siguen privando a millones de niños de su derecho a la educación. Desde Gaza hasta Ucrania, Sudán o Afganistán, la falta de paz continúa cerrando escuelas y dejando a la infancia sin aprendizaje ni protección, un contexto que da aún más sentido a una jornada que, desde las aulas extremeñas, apuesta por educar para la paz desde edades tempranas.