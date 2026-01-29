El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

El abandono temprano de los estudios volvió a crecer en Extremadura el año pasado. Tras cinco años de descenso, en 2024 se incrementó el procentaje de los chicos y chicas de entre 18 y 24 años que no se siguen formando una vez que terminan la ESO y en 2025 ha vuelto a escalar.

De esta forma, a cierre del año la tasa de abandono escolar se situó en Extremadura en el 15%, dos puntos más que doce meses antes (del 13,05% en 2024). Hay que recordar que en 2023, se situaba en el 9,9%, la cifra más baja en la comunidad desde que hay registros, por lo que en solo dos años el incremento supera los cinco puntos. La Junta de Extremadura achacaba entonces este incremento de 2024 a un cambio metodológico del Instituto Nacional de Estadística (INE) tras actualizar el censo anual que servía de base para el cálculo de este dato que se extrae de la Encuesta de Población Activa.

Estos datos, que han sido publicados en un informe del Ministerio de Educación, sitúan ahora a Extremadura como la sexta región española con mayor abandono, por encima de la media nacional, que marcó en 2025 un nuevo mínimo histórica al reducirse dos décimas en el último año hasta el 12,8% (el porcentaje más bajo de la historia).

Gráfico. / Ministerio de Educación

Así, hay once comunidades con mejores datos que Extremadura, con País Vasco y Navarra a la cabeza del país (con el 3,6% y el 7,8% de abandono escolar respectivamente) y otras cinco regiones con peores resultados que la comunidad extremeña, con Murcia con el peor dato de abandono (del 20,6%) de España, seguido de Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), La Rioja (15,5%) y Islas Baleares (15,2%).

El propio Ministerio de Educación, no obstante, advierte en el informe elaborado que estos datos "deben ser tomados con precaución , pues los derivados de tamaños muestrales pequeño es´tan afectados por fuertes errores de muestreo".

Un descenso progresivo desde el 32% de 2012

Teniendo en cuenta los datos oficiales del ministerio, hay que destacar que mientras otras comunidades ya lo han hecho, Extremadura todavía no ha logrado alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea para el año 2030: que el porcentaje de quienes dejen los estudios de forma precoz no supere el 9% de los estudiantes.

No obstante, sí se han dado pasos para acercarse a esa cifra, ya que hace trece años el abandono escolar temprano se situaba en Extremadura por encima del 30% (estaba en el 32,6% en 2012 y una década antes casi alcanzaba el 40%). A partir de entonces se produjo un descenso progresivo y gradual aunque con dos anualidades en las que se registraron ligeros repuntes: en 2015 subió al 24,5% (frente al 22,9% de 2014) y en 2018 se elevó hasta 20,9 (frente al 19,2 de un año antes). Desde ese último año, la región encadenaba descensos año tras año hasta 2024 y el incremento que se ha vuelto a producir en 2025.

Valoraciones: "ausencia de políticas educativas"

Para el Partido Socialista esta evolución negativa en los dos últimos años se da desde la llegada de María Guardiola a la Presidencia de la Junta de Extremadura: "desde que gobierna el PP el abandono escolar no para de subir", asegura.

En una nota, ha subrayado además que la comunidad "se aleja cada ejercicio de la media nacional" y tilda de "alarmante" la tasa del 15% registrada durante 2025, después de que la Junta conociera la tendencia negativa de 2024 "en el que 10.600 jóvenes abandonaron sus estudios de manera prematura y no tomó ni una sola medida de urgencia para revertir esa tendencia".

Para los socialistas, la "ausencia" de políticas educativas y no reconocer los problemas por los que atraviesa el sistema se traduce "en que la tasa de abandono escolar sigue creciendo". Y apuntan que esta tendencia negativa es "algo habitual" siempre que gobierna el PP.