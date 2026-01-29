La ‘autopista ferroviaria’ Valencia–Portugal, palanca para abaratar la logística de las exportaciones extremeñas

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha calificado la puesta en marcha del servicio de autopista ferroviaria entre Valencia y Portugal como una “oportunidad estratégica” para mejorar la competitividad de las exportaciones extremeñas y reducir los costes logísticos de las empresas de la región.

Menos costes

Durante unas jornadas celebradas en la sede de la Cámara de Comercio en Plasencia (Cáceres) y a preguntas de los periodistas, Santamaría ha subrayado que el incremento de rutas y trenes de mercancías facilita tanto la salida de productos extremeños a otros mercados como la entrada de materias primas clave para la actividad empresarial. “Cuanto más tráfico haya, más baratos serán los costes logísticos”, ha señalado.

El consejero ha explicado que esta nueva conexión opera como una autopista ferroviaria, un sistema que permite cargar directamente los remolques de los camiones en los trenes, lo que, según ha indicado, agiliza el transporte de mercancías por ferrocarril y puede contribuir a aliviar el transporte por carretera en determinados trayectos.

Pruebas entre Valencia y Oporto

En este contexto, Santamaría ha detallado que en los últimos meses se han realizado pruebas entre Valencia y Oporto para comprobar que los túneles permiten el paso de los trenes con los camiones montados, una fase que se encuentra en periodo de verificación técnica. Además, ha añadido que la Junta mantiene conversaciones con distintas operadoras, entre ellas Transitalia, y que no existen obstáculos para enlazar con Oporto o Valencia mediante este sistema ferroviario.

Respecto a la terminal logística de Expacio Mérida, Santamaría ha reconocido que, por el momento, “aún no está operativa” y que su puesta en marcha depende de trámites de ADIF. No obstante, ha mostrado su confianza en que pueda abrir en los próximos meses, al considerar que lo pendiente se limita a permisos y a la finalización de cuestiones de personal.

A su juicio, la ampliación de las rutas ferroviarias de mercancías representa una oportunidad estratégica para Extremadura al abaratar costes para el tejido empresarial y reforzar el atractivo de la región de cara a la llegada de inversores extranjeros.