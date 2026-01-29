Efectos de la borrasca Kristin
Guardiola visita el municipio de Brozas para conocer los daños causados por el temporal
La presidenta extremeña en funciones ha recorrido la localidad junto a la alcaldesa y miembros de la corporación municipal, a quienes ha trasladado la colaboración de la Junta
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha visitado este jueves la localidad cacereña de Brozas para conocer los daños causados en el municipio tras el paso de la virulenta borrasca Kristin. "Hoy hemos recorrido sus calles junto a su alcaldesa y la corporación municipal, que cuentan con nuestra colaboración", ha informado la dirigente extremeña, a través de una publicación en sus redes sociales.
Caber recordar que Brozas ha sido uno de los municipios más afectados por el paso de esta borrasca, pues en el día de ayer registró rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, el segundo dato más alto del país, tan solo por detrás de los 170 km/h que se notificaron en el parque nacional de Sierra Nevada (Granada). Como consecuencia, la localidad sufrió incidencias importantes como la caída de árboles, destrozos en cubiertas y cortes puntuales de suministro eléctrico.
Recuperar la normalidad
La alcaldesa socialista de Brozas, Milagrosa Hurtado, y otros miembros del equipo de gobierno han dado a conocer a Guardiola los daños ocasionados por el temporal mientras recorrían las calles del municipio, en el que residen unos 1.700 habitantes, además de trasladarle las cuestiones más urgentes que se deben solventar con el objetivo de que los broceños puedan recuperar la normalidad cuanto antes.
