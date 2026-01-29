Guardiola visita el municipio de Brozas para conocer los daños causados por el temporal

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha visitado este jueves la localidad cacereña de Brozas para conocer los daños causados en el municipio tras el paso de la virulenta borrasca Kristin. "Hoy hemos recorrido sus calles junto a su alcaldesa y la corporación municipal, que cuentan con nuestra colaboración", ha informado la dirigente extremeña, a través de una publicación en sus redes sociales.

Visita de Guardiola al municipio cacereño de Brozas. / JUNTAEX

Caber recordar que Brozas ha sido uno de los municipios más afectados por el paso de esta borrasca, pues en el día de ayer registró rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora, el segundo dato más alto del país, tan solo por detrás de los 170 km/h que se notificaron en el parque nacional de Sierra Nevada (Granada). Como consecuencia, la localidad sufrió incidencias importantes como la caída de árboles, destrozos en cubiertas y cortes puntuales de suministro eléctrico.

Recuperar la normalidad

La alcaldesa socialista de Brozas, Milagrosa Hurtado, y otros miembros del equipo de gobierno han dado a conocer a Guardiola los daños ocasionados por el temporal mientras recorrían las calles del municipio, en el que residen unos 1.700 habitantes, además de trasladarle las cuestiones más urgentes que se deben solventar con el objetivo de que los broceños puedan recuperar la normalidad cuanto antes.