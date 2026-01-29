Lluvia y viento siguen incidiendo sobre Extremadura en un día marcado por el ascenso de las temperaturas

La borrasca Kristin se aleja de Extremadura dejando un rastro devastador en la región, con evacuación de ciudadanos en Badajoz, daños en el arbolado, en edificios públicos y privados, pero el viento y la lluvia permanecen en la comunidad autónoma durante este jueves, 29 de enero.

Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), anuncia que el tiempo estará dominado por un ambiente inestable, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, en una jornada en la que el viento vuelve a ser protagonista, aunque se experimenta un incremento de la temperatura.

Lluvia en las horas centrales del día

Las lluvias afectan a buena parte de la región a lo largo del día, con especial incidencia en las horas centrales, en un contexto marcado por la entrada de frentes atlánticos que mantienen el cielo cubierto. Desde Meteored se señala que estas precipitaciones pueden ser persistentes en algunos momentos, acompañadas de un aumento de la nubosidad y un ambiente plenamente otoñal en pleno mes de enero.

El viento de componente oeste sopla de forma moderada, con rachas fuertes, especialmente en zonas abiertas y en áreas elevadas, lo que puede incrementar la sensación de inestabilidad y provocar incidencias puntuales, tanto en carretera como en zonas urbanas.

Las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la Aemet prevé un ligero ascenso térmico, más acusado en la mitad norte de la comunidad, dejando atrás el frío más intenso de días anteriores. En la provincia de Badajoz, los termómetros oscilan entre los 10 grados de mínima y los 18 de máxima, mientras que en la de Cáceres se sitúan entre los 10 y los 16 grados.

Noticias relacionadas

Este repunte de las temperaturas, unido a la lluvia y al viento, dibuja una jornada desapacible pero más templada, en la que se recomienda precaución en los desplazamientos y atención a la evolución del tiempo a lo largo del día.