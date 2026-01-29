Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuadilobaMuerte en CáceresAbandono escolarSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas.

Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 29 de enero de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura, jueves 29 de enero

Lonja de Extremadura, jueves 29 de enero

Lonja de Extremadura, jueves 29 de enero

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
  2. En directo | Extremadura, en jaque por el temporal: carreteras en nivel negro, nieve, viento y lluvia sin tregua
  3. Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
  4. La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
  5. Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
  6. Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
  7. Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
  8. Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

"En Extremadura se han registrado vientos de 150 km/h cuando el aviso era de 90km/h"

Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES

Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES

En directo | Iberdrola ya ha devuelto la luz al 99% de los puntos afectados en Extremadura'

En directo | Iberdrola ya ha devuelto la luz al 99% de los puntos afectados en Extremadura'
Tracking Pixel Contents