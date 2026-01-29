¿La mejor hamburguesa de España se cocina en Extremadura? Ocho locales se lanzan a la batalla

Pocos ingredientes, sobre todo pan y carne, pero sobre todo mucha imaginación. Con esta base arranca una nueva edición de Best Burger Spain, el campeonato que busca coronar a la Mejor Hamburguesa de España 2026, y en el que Extremadura quiere decir mucho más que "presente". Del 29 de enero al 1 de marzo, 430 establecimientos de toda España competen por el codiciado título y, entre ellos, ocho hamburgueserías extremeñas dispuestas a demostrar que en Extremadura también se cocinan hamburguesas de premio.

Durante algo más de un mes, los locales participantes presentarán sus originales propuestas, que se verán las caras entre ellas y, posteriormente, con establecimientos de todo el país, pero con el único objetivo de convencer al público y al jurado para que su creación se siente en el trono de las hamburguesas.

La hamburguesa de Axo Que Bueno, en Don Benito. / https://lamejorhamburguesa.com/es/

El jurado: el público y los expertos

En esta competición, los verdaderos jueces son los consumidores. Los amantes de las hamburguesas degustarán las creaciones y las valorarán. Para ello, se detendrán tanto en el aspecto como la calidad del pan, la carne, la combinación de ingredientes y el sabor global. Y, como aliciente (además de la cata), los participantes entrarán en el sorteo de un Apple Watch, pero con la condición de seguir las redes sociales oficiales del campeonato en Facebook e Instagram (@campeonatodehamburguesas).

A este jurado popular se sumará un equipo de inspectores gastronómicos y profesionales del sector, que recorrerán España para probar una a una las hamburguesas participantes y emitir su veredicto.

La creación de Az Burger, en Badajoz. / https://lamejorhamburguesa.com/es/

Camino a la gran final

De la suma de las puntuaciones del público y de los inspectores saldrán los finalistas, que se enfrentarán en una cata ciega el 10 de marzo en Madrid, ante un jurado profesional. La entrega de premios se celebrará posteriormente en El Puerto de El Escondite, donde se conocerá el nombre de la mejor hamburguesa del país.

Ocho apuestas extremeñas

Extremadura estará representada por ocho establecimientos repartidos entre las provincias de Cáceres y Badajoz: