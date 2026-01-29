Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

La presa de Guadiloba suelta agua.

La presa de Guadiloba suelta agua. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El Guadiloba tira en seis días más de 7.000 millones de litros de agua, suficiente para abastecer a Cáceres durante siete meses

La compuerta lateral se mantuvo abierta durante más de un día para evitar el aumento exponencial de la masa de agua del pantano, que actualmente se sitúa por encima del 81%

Hasta que la madre del joven muerto en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo "pasaron varias horas"

La Policía Nacional niega que el varón de 29 años llevase varios días fallecido cuando fue hallado, pero sí confirma que la notificación no fue instantánea

Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta

El artista Hernán Pacheco Puig lleva sus obras al mercado norteamericano coincidiendo con la apertura de la nueva sede de la galería en Atlanta, una de las ciudades clave del calendario cultural y económico de 2026

El TSJEx confirma la condena a un anciano por realizar tocamientos a la nieta menor de un amigo en Badajoz

Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

La cifra de extremeños de entre 18 y 24 años que abandona los estudios tras la ESO escala del 13% al 15% en el último año, por encima de la media nacional del 12,5%. Extremadura es la sexta comunidad con más abandono de España

TEMAS

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta

El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 29 de enero de 2026

El queso extremeño que ensalza la Guía Repsol: de ovejas laconas y con arándanos

"En Extremadura se han registrado vientos de 150 km/h cuando el aviso era de 90km/h"

Opositores extremeños sospechan de una "filtración" del examen de Celador del SES

En directo | Iberdrola ya ha devuelto la luz al 99% de los puntos afectados en Extremadura'

