Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El Guadiloba tira en seis días más de 7.000 millones de litros de agua, suficiente para abastecer a Cáceres durante siete meses
La compuerta lateral se mantuvo abierta durante más de un día para evitar el aumento exponencial de la masa de agua del pantano, que actualmente se sitúa por encima del 81%
Hasta que la madre del joven muerto en Cáceres dio aviso de la muerte de su hijo "pasaron varias horas"
La Policía Nacional niega que el varón de 29 años llevase varios días fallecido cuando fue hallado, pero sí confirma que la notificación no fue instantánea
Casalontana incorpora el arte extremeño al circuito galerístico de Atlanta
El artista Hernán Pacheco Puig lleva sus obras al mercado norteamericano coincidiendo con la apertura de la nueva sede de la galería en Atlanta, una de las ciudades clave del calendario cultural y económico de 2026
El TSJEx confirma la condena a un anciano por realizar tocamientos a la nieta menor de un amigo en Badajoz
Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos
El abandono escolar vuelve a repuntar en Extremadura por segundo año consecutivo y se aleja de la media "histórica" de España
La cifra de extremeños de entre 18 y 24 años que abandona los estudios tras la ESO escala del 13% al 15% en el último año, por encima de la media nacional del 12,5%. Extremadura es la sexta comunidad con más abandono de España
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- En directo | Extremadura, en jaque por el temporal: carreteras en nivel negro, nieve, viento y lluvia sin tregua
- Consternación en Puebla de la Reina por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
- La panadería de la calle Zurbarán de Cáceres, entre las mejores del país: 'Empecé haciendo repartos en bici
- Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve y activa el Plan Inuncaex
- Rachas de viento de 90 kilómetros por hora activan la alerta naranja en gran parte de Extremadura este miércoles
- Lejos de Madrid y Barcelona, Extremadura se consolida como el segundo destino turístico mejor valorado del país
- Los reyes acuden al stand de Fitur y se confiesan 'enamorados de Extremadura', dice Guardiola