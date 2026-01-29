Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 29 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La compuerta lateral se mantuvo abierta durante más de un día para evitar el aumento exponencial de la masa de agua del pantano, que actualmente se sitúa por encima del 81%

La Policía Nacional niega que el varón de 29 años llevase varios días fallecido cuando fue hallado, pero sí confirma que la notificación no fue instantánea

El artista Hernán Pacheco Puig lleva sus obras al mercado norteamericano coincidiendo con la apertura de la nueva sede de la galería en Atlanta, una de las ciudades clave del calendario cultural y económico de 2026

Desestima el recurso de la defensa y confirma la pena de 5 años de cárcel por agresión sexual a una menor al entender que los hechos no fueron inocuos

Noticias relacionadas

La cifra de extremeños de entre 18 y 24 años que abandona los estudios tras la ESO escala del 13% al 15% en el último año, por encima de la media nacional del 12,5%. Extremadura es la sexta comunidad con más abandono de España